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Чому в столиці не будуються підземні школи? Заступник Кличка закликав не порівнювати Київ з Харковом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чому в столиці не будуються підземні школи? Заступник Кличка закликав не порівнювати Київ з Харковом
Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський вважає, що будівництво в Києві підземних шкіл, як у Харкові, не має сенсу
фото: «Суспільне»

Мондриївський: «У Харкові все зрозуміло – туди балістика долітає за півтори хвилини – немає часу на реакцію»

Останнім часом у Києві стало трендом порівнювати ситуацію з будівництвом підземних шкіл із Харковом. Водночас столична влада закликає не зіставляти ці міста, адже вони мають різні воєнні виклики. Про це заявив заступник голови Київської міської адміністрації з гуманітарних питань Валентин Мондриївський в інтерв'ю «Главкому».

Посадовець наголосив, що Київ залишається найбільшою освітньою громадою України: у комунальних і приватних закладах столиці навчається понад 300 тис. учнів. «Нам дорікають, що в Харкові є 10 підземних шкіл, де діти одночасно навчаються. У нас теж такі заклади є, але у Харкові їх будували за кошти державного бюджету, а у столиці це будується за кошти киян (тобто міського бюджету). Звісно, усім прифронтовим містам треба допомагати, але Київ – теж стратегічна ціль для ворога», – зауважив він.

Мондриївський пояснив, що підземна школа має бути простором, здатним вмістити весь навчальний заклад для продовження занять під час повітряних тривог. За його словами, наразі половина київських шкіл працює в очному режимі, а будівництво нових підземних закладів поки недоцільне через поступове скорочення кількості дітей. «Тому застосовуємо принцип «освітньої міграції» – якщо дітей стає менше, то класи можна об’єднувати в приміщенні однієї школи. Це управлінські рішення, які не потребують будівництва нових закладів», – додав він.

«У Харкові все зрозуміло – туди балістика долітає за півтори хвилини – немає часу на реакцію. Тому будувати школи під землею – це безальтернативне рішення для харків’ян. Ми ж будуємо нові споруди подвійного призначення (з протирадіаційними властивостями) з 2023 року – визначили потребу звести таких 46, і 13 будуть готові на кінець року. Щодо найпростіших укриттів, то велика їх кількість з’явилась через облаштування підвалів, які раніше не були для цього пристосовані, – там зробили вентиляцію, провели світло, замінили труби, поставили парти. І як результат: більш ніж у половині шкіл учні та педагоги можуть продовжувати навчання в укриттях під час тривог», – наголосив посадовець.

Мондриївський також повідомив, що цього року з міського бюджету спрямували майже 500 млн грн на ремонт та облаштування укриттів і близько 900 млн грн – на будівництво. Загалом від початку повномасштабної війни на такі проєкти виділили близько 6 млрд грн. За його словами, фінансування захисної інфраструктури залишиться одним із пріоритетів і в бюджеті на наступний рік, адже місто має бути готовим до безпекових загроз навіть після завершення війни.

До слова, у Голосіївському районі Києва розгортається черговий скандал довкола пріоритетів використання міського бюджету під час війни. Освітня експертка та громадська діячка Іванна Коберник звернула увагу на масштабний ремонт тротуарів уздовж Голосіївського проспекту, який проводиться на тлі замороженого будівництва шкільних укриттів.

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Теги: Валентин Мондриївський КМДА Київ школа

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