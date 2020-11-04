У Києві відкриють чотири нових лабораторії для тестування на коронавірус

Лабораторії обладнають у чотирьох лікарнях

У Києві обладнають 4 нових лабораторії для тестування на коронавірус методом ПЛР та збільшать потужність іще двох лабораторій. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Для збільшення кількості ПЛР-тестувань за добу у столичних лікарнях №4 та №5 найближчим часом встановлять додаткове лабораторне обладнання. А в чотирьох лікарнях: №6, №7, Київському міському центрі «Академія здоров’я людини» та в пологовому будинку №5 обладнають нові ПЛР-лабораторії. Місто їх замовило і найближчим часом чекає на поставку цього обладнання. А в медзакладах уже готують приміщення, де встановлять нові лабораторії. Вони дозволять додатково робити понад 2300 тестувань за добу», - повідомив Кличко.

Він також зазначив, що Київ і надалі збільшує кількість тестувань.

Показник тестування в столиці – найвищий в Україні і становить сьогодні понад 450 тестів на 100 тисяч мешканців.

«Загалом у комунальних медзакладах і лабораторному центрі з початку пандемії дослідили понад 196 тисяч зразків біоматеріалу методом ПЛР. А методом ІФА – на виявлення антитіл - зробили більш, як 58 тисяч тестів. Досліджують зразки і в приватних та державних клініках Києва», - розповів Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 420617

Хворіють 236482

Одужали 176404

Померли 7731

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Як повідомлялося, за минулу добу, 3 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 856 людей. Це на 67 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 2 листопада було 789 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 40390 випадки захворювання на Covid-19. Це найвища добова кількість нових хворих у Києві від початку епідемії.

У комунальному громадському транспорті Києва, зокрема, в метро посилюється контроль за дотриманням епідеміологічних заходів.

Як відомо, Міністерство охорони здоров'я сьогодні, під час засіданні уряду, може запропонувати ввести в Україні посилений карантин на вихідні.

Раніше Кличко Кличко заявляв, що запровадження суворого карантину в столиці буде вже крайнім заходом.