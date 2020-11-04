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    У Києві відкриють чотири нових лабораторії для тестування на коронавірус

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    У Києві відкриють чотири нових лабораторії для тестування на коронавірус

    Лабораторії обладнають у чотирьох лікарнях

    У Києві обладнають 4 нових лабораторії для тестування на коронавірус методом ПЛР та збільшать потужність іще двох лабораторій. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «Для збільшення кількості ПЛР-тестувань за добу у столичних лікарнях №4 та №5 найближчим часом встановлять додаткове лабораторне обладнання. А в чотирьох лікарнях: №6, №7, Київському міському центрі «Академія здоров’я людини» та в пологовому будинку №5 обладнають нові ПЛР-лабораторії. Місто їх замовило і найближчим часом чекає на поставку цього обладнання. А в медзакладах уже готують приміщення, де встановлять нові лабораторії. Вони дозволять додатково робити понад 2300 тестувань за добу», - повідомив Кличко. 

    Він також зазначив, що Київ і надалі збільшує кількість тестувань. 

    Показник тестування в столиці – найвищий в Україні і становить сьогодні понад 450 тестів на 100 тисяч мешканців.

    «Загалом у комунальних медзакладах і лабораторному центрі з початку пандемії дослідили понад 196 тисяч зразків біоматеріалу методом ПЛР. А методом ІФА – на виявлення антитіл - зробили більш, як 58 тисяч тестів. Досліджують зразки і в приватних та державних клініках Києва», - розповів Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      420617
    • Хворіють
      236482
    • Одужали
      176404
    • Померли
      7731

    Як повідомлялося, за минулу добу, 3 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 856 людей. Це на 67 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 2 листопада було 789 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 40390 випадки захворювання на Covid-19. Це найвища добова кількість нових хворих у Києві від початку епідемії.

    У комунальному громадському транспорті Києва, зокрема, в метро посилюється контроль за дотриманням епідеміологічних заходів.

    Як відомо, Міністерство охорони здоров'я сьогодні, під час засіданні уряду, може запропонувати ввести в Україні посилений карантин на вихідні.

    Раніше Кличко Кличко заявляв, що запровадження суворого карантину в столиці буде вже крайнім заходом. 

    Віталій Кличко Київ лікарня коронавірус
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