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    Covid-19 атакує Україну: до послаблення карантину не готова жодна область

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    4 листопада&nbsp;Київ посилює карантинні заходи у транспорті - Covid-19 атакує Україну: до послаблення карантину не готова жодна область
    4 листопада Київ посилює карантинні заходи у транспорті

    Уряд сьогодні може запровадити «карантин вихідного дня»

    Станом на ранок 4 листопада жодна область України разом із столицею не готові до послаблення карантину. 

    Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

    Зазначається, що найвищий показник захворюваності на Covid-19 за 14 днів зафіксований у Чернівецькій (553,7 на 100 тис. осіб), Житомирській (462,4) та Хмельницькій (469,9) областях.

    Найменший показник захворюваності на Covid-19 за 14 днів - у Кіровоградській (111,3), Дніпропетровській (141,1) та Вінницькій (176,6) областях.

    У Києві цей показник становить 287,4, а середній по Україні - 275,1 на 100 тис. населення.

    Завантаженість лікарень першої хвилі загалом по країні становить 66,8% станом на 3 листопада.

    Найбільше лікарні завантажені в Полтавській області - 90,5%, Житомирській області - 83,5%, Івано-Франківській області - 81,0%,

    В Києві цей показник становить 65,3% станом на 3 листопада. На 2 листопада завантаженість лікарень у Києві становила 78,3%

    Жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення Covid-19.

    Регіоном зі значним поширенням Covid-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак:

    • завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком Covid-19, перевищує 50% протягом п’яти днів поспіль;
    • середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;
    • показник захворюваності на Covid-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень;
    • коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 становить понад 11%;
    • показник зростання кількості випадків Covid-19 становить понад 10%.

    Як повідомлялося вже, уряд сьогодні може запровадити «карантин вихідного дня».

    Також Київ посилює карантинні заходи у транспорті.

    В Україні за минулу добу, 3 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 524 людей — це найбільше з початку пандемії. Також відомо, що вчора 7 536 пацієнтів одужали, а 199 — померли від ускладнень.

    Зазнаачимо, що з кожним днем кількість хворих стрімко зростає. Наприклад, днем раніше в Україні було зафіксовано 8899 нових хворих за добу, тобто на 625 виявлених випадків захворювання менше, ніж за минулий день.

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    Міністерство охорони здоров'я карантин уряд коронавірус
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