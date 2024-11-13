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Чоловік, який запускав салют у Святошинському районі, отримав підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Чоловік, який запускав салют у Святошинському районі, отримав підозру
За вчинене зловмиснику загрожує до пʼяти років обмеження волі
фото: пресслужба поліції

Чоловік пояснив свої дії поліції тим, що знайшов на вулиці цілу пускову установку та вирішив перевірити її справність

Правоохоронці повідомили про підозру у хуліганстві 23-річному чоловіку, який вчора, 12 листопада, після відбою повітряної тривоги, запустив у Святошинському районі столиці салют, що нагадував звуки роботи протиповітряної оборони. Про це інформує пресслужба поліції Києва.

Зазначається, що подія відбулася вчора ввечері, одразу після відбою довготривалої повітряної тривоги.

Чоловік, який запускав салют у Святошинському районі, отримав підозру фото 1

«До поліції почали надходити звернення мешканців про те, що невідомий біля школи у Святошинському запустив феєрверк, налякавши місцевих мешканців, адже звуки салюту нагадували роботу ППО. Одночасно відео з салютом поширилось столичними телеграм-каналами та викликало обурення киян», – йдеться у повідомленні.

На місце події оперативно прибули оперативники територіального підрозділу та наряди патрульної поліції. Під час відпрацювання території правоохоронці затримали 23-річного мешканця Київщини, причетного до запуску феєрверка.

Чоловік, який запускав салют у Святошинському районі, отримав підозру фото 2

Він пояснив свої дії поліції тим, що знайшов на вулиці цілу пускову установку та вирішив перевірити її справність. 

Поліцейські вилучили речові докази, а порушника затримали у порядку статті 298 - 2 Кримінального процесуального кодексу України. Молодику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Тепер за вчинене зловмиснику загрожує до пʼяти років обмеження волі. 

Нагадаємо, ввечері, 12 листопада, на столичному Академмістечку невідомі запустили феєрверки відразу після відбою повітряної тривоги.

Теги: відео обмеження поліція свято

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