Поліція затримала нападника, який вдарив чоловіка ножем під час сварки

Нападник намагався уникнути відповідальності, змінивши свою зовнішність: поголив бороду та волосся на голові

Правоохоронці затримали у Києві підозрюваного, який під час конфлікту завдав чоловікові удар ножем у груди. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Згідно з даними поліції, пізно ввечері до правоохоронців надійшло повідомлення від лікарів швидкої про госпіталізацію чоловіка з ножовим пораненням. Попередньо встановлено, що 22-річний киянин отримав травму на вулиці Анни Ахматової.

Оперативний черговий Дарницького управління поліції одразу направив на місце події слідчо-оперативну групу та працівників кримінальної поліції. Місцеві оперативники за підтримки фахівців кримінального аналізу та працівників карного розшуку столичного главку вдалося розшукати і затримати 27-річного підозрюваного.

Поліцейські з’ясували, що ввечері потерпілий спілкувався з друзями на вулиці, коли до них підійшли троє незнайомців. Вони спровокували конфлікт, який переріс у бійку, внаслідок якої нападник вдарив чоловіка ножем у груди, а потім разом із своїми товаришами втік з місця злочину.

Під час термінового обшуку за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили речові докази, які свідчать про його причетність до скоєння злочину. Також з’ясувалося, що нападник намагався уникнути відповідальності, змінивши свою зовнішність: поголив бороду та волосся на голові.

«Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження та за погодженням Дарницької окружної прокуратури фігурантові повідомлено про підозру у вчиненні злочину», – йдеться в повідомленні.

На час досудового розслідування районний суд обрав підозрюваному запобіжний у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Наразі зловмиснику загрожує до восьми років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що у Києві оперативники затримали чоловіка, який посеред вулиці тяжко поранив незнайомця, який гуляв з собакою.