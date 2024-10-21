Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Бути вільною – це сутність людини». Перше звернення Буткевича після звільнення з полону

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Бути вільною – це сутність людини». Перше звернення Буткевича після звільнення з полону
Буткевич виклав своє відео вночі 21 жовтня з тимчасової Facebook-сторінки
скриншот відео

Буткевич попросив не забувати «про уярмлених і поневолених, тих, хто у небезпеці й чия гідність зараз постійно піддається випробуванням»

Український журналіст, правозахисник та військовослужбовець Збройних сил України Максим Буткевич 21 жовтня записав перше відеозвернення після того, як звільнився з російського полону. Він закликає не забувати про тих українців, кого ще утримує РФ. Про звернення повідомили зокрема Українська Гельсінська спілка з прав людини та український офіс правозахисної організації Amnesty International Ukraine. 

Буткевич виклав своє відео вночі 21 жовтня з тимчасової Facebook-сторінки. Він збирається продублювати своє звернення також англійською та французькою мовами на міжнародну аудиторію.

Буткевич подякував людям, які підтримували його, доки діяч був у російському полоні. Каже, що лише після повернення в Україну починає усвідомлювати масштаби підтримки і «трошки ошелешений».

«Бути вільним – це щастя, і це – найприродніший стан людини, сутність людини. І тому намагання уярмити інших людей, перетворити їх на рабів, товар, на об'єкти для маніпуляцій – це ганьба і злочин катастрофічних масштабів», – зазначив Максим Буткевич.

Він попросив усіх, хто стежив за його долею, не забувати «про уярмлених і поневолених, тих, хто у небезпеці й чия гідність зараз постійно піддається випробуванням».

«Зробімо все, що ми можемо, для їх звільнення. Бо поки хтось лишається невільником – ніхто з нас по-справжньому не є вільним», – закликав він.

Нагадаємо, у липні 2022 року офіційно стало відомо, що засновник «Громадського радіо» і правозахисник Максим Буткевич потрапив у полон військ Росії у районі захоплених пунктів Золоте і Гірське. Про взяття у полон Буткевича ще 24 червня повідомляли російські пропагандисти, опублікувавши відео допиту.

Псевдосуди «ЛНР» та «ДНР» засудили українського правозахисника та військовополоненого Максима Буткевича до 13 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму. 

Про взяття у полон Буткевича ще 24 червня повідомляли російські пропагандисти, опублікувавши відео допиту.

Буткевича та ще двох громадян України, військовополонених Віктора Похозія та Владислава Шеля визнали винними «у жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів (ч.1 ст.356 КК РФ)». 

Крім того, Буткевича також звинуватили нібито у замаху на вбивство двох осіб загальнонебезпечним способом та умисне пошкодження чужого майна загальнонебезпечним способом.

Теги: радіо вбивство полон Facebook журналіст злочин звільнення Щастя відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зінченко був на місці злочину з імовірністю 99,99%, стверджує адвокатка доньки Фаріон
У справі вбивства Ірини Фаріон з’явилися нові докази
22 вересня, 14:59
Шон Джон Комбс свого часу прославився під ніком Puff Daddy
Секс-скандал Голлівуду: хто такий репер P. Diddy та чому його «білі вечірки» обговорює весь світ
1 жовтня, 13:52
Жінка вимагала від окупанта забратися з України
Радила окупанту покласти насіння соняшника в кишеню: стало відомо про долю жінки з Генічеська
24 вересня, 12:44
Уздовж вулиці Хрещатик стояли родичі та близькі загиблих захисників та захисниць із їхніми портретами
Київ завмер, аби вшанувати пам'ять полеглих героїв (відео)
1 жовтня, 09:37
Антарктида зеленішає: площа рослинності зросла в 10 разів за 40 років
Антарктида стрімко зеленіє
5 жовтня, 17:33
Лето неодноразово виступав у Києві з концертами
Актор і співак, який підтримував Україну, анонсував концерти у РФ
13 жовтня, 12:53
Airbus підтвердив масові звільнення
Світовий авіаційний гігант Airbus звільняє тисячі працівників
18 жовтня, 18:14
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний відповідає на запитання журналістів у Chatham House
Стала відома оцінка Залужного плану перемоги
17 жовтня, 15:51
Беззбройного захисника, який лежав на землі, військові РФ розстріляли
Військові РФ розстріляли полоненого на Бахмутському напрямку: прокуратура розпочала розслідування
18 жовтня, 21:19

Події в Україні

Держдеп оголосив три нові ініціативи на допомогу українцям: деталі
Держдеп оголосив три нові ініціативи на допомогу українцям: деталі
«Бути вільною – це сутність людини». Перше звернення Буткевича після звільнення з полону
«Бути вільною – це сутність людини». Перше звернення Буткевича після звільнення з полону
Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту
Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту
МАГАТЕ профінансувало наукові дослідження Росії в окупованому Криму: розслідування
МАГАТЕ профінансувало наукові дослідження Росії в окупованому Криму: розслідування
Росіяни вдарили по дитсадку в Запоріжжі: один загиблий, багато постраждалих
Росіяни вдарили по дитсадку в Запоріжжі: один загиблий, багато постраждалих
Сили оборони знищили ворожий «Бук-М3»
Сили оборони знищили ворожий «Бук-М3»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Інвалідність для прокурорів: з’явилися перші результати службового розслідування
81K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
42K
Пенсіонер із Харківщини показав окупантам, звідки найкраще обстрілювати села, та отримав незвичну плату
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2024
30K
Північнокорейські війська в Україні: США та Словенія скликають Радбез ООН
12K
«Ударю по центру Москви». Трамп пригрозив Путіну через Україну

Новини

Масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К тривала пів години
Сьогодні, 12:51
У Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Сухо та прохолодно по всій країні: прогноз погоди на 21 жовтня
Сьогодні, 06:00
Окупанти просунулись під Торецьком та Селидовим, а ЗСУ мали успіх біля Суджі – звіт ISW
Сьогодні, 05:47
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Удар росіян по Кривому Розі та обстріл російських міст безпілотниками: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua