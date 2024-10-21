«Бути вільною – це сутність людини». Перше звернення Буткевича після звільнення з полону

Буткевич попросив не забувати «про уярмлених і поневолених, тих, хто у небезпеці й чия гідність зараз постійно піддається випробуванням»

Український журналіст, правозахисник та військовослужбовець Збройних сил України Максим Буткевич 21 жовтня записав перше відеозвернення після того, як звільнився з російського полону. Він закликає не забувати про тих українців, кого ще утримує РФ. Про звернення повідомили зокрема Українська Гельсінська спілка з прав людини та український офіс правозахисної організації Amnesty International Ukraine.

Буткевич виклав своє відео вночі 21 жовтня з тимчасової Facebook-сторінки. Він збирається продублювати своє звернення також англійською та французькою мовами на міжнародну аудиторію.

Буткевич подякував людям, які підтримували його, доки діяч був у російському полоні. Каже, що лише після повернення в Україну починає усвідомлювати масштаби підтримки і «трошки ошелешений».

«Бути вільним – це щастя, і це – найприродніший стан людини, сутність людини. І тому намагання уярмити інших людей, перетворити їх на рабів, товар, на об'єкти для маніпуляцій – це ганьба і злочин катастрофічних масштабів», – зазначив Максим Буткевич.

Він попросив усіх, хто стежив за його долею, не забувати «про уярмлених і поневолених, тих, хто у небезпеці й чия гідність зараз постійно піддається випробуванням».

«Зробімо все, що ми можемо, для їх звільнення. Бо поки хтось лишається невільником – ніхто з нас по-справжньому не є вільним», – закликав він.

«Я хочу висловити невимовну вдячність, всім, хто підтримував мене під час перебування в полоні і чекали на повернення і звільнення»



Максим Буткевич, правозахисник та військовослужбовець, якого звільнили з російського полону 18 жовтня, записав відеозвернення. pic.twitter.com/GH7b0TCyUW — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 21, 2024

Нагадаємо, у липні 2022 року офіційно стало відомо, що засновник «Громадського радіо» і правозахисник Максим Буткевич потрапив у полон військ Росії у районі захоплених пунктів Золоте і Гірське. Про взяття у полон Буткевича ще 24 червня повідомляли російські пропагандисти, опублікувавши відео допиту.

Псевдосуди «ЛНР» та «ДНР» засудили українського правозахисника та військовополоненого Максима Буткевича до 13 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

Про взяття у полон Буткевича ще 24 червня повідомляли російські пропагандисти, опублікувавши відео допиту.

Буткевича та ще двох громадян України, військовополонених Віктора Похозія та Владислава Шеля визнали винними «у жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів (ч.1 ст.356 КК РФ)».

Крім того, Буткевича також звинуватили нібито у замаху на вбивство двох осіб загальнонебезпечним способом та умисне пошкодження чужого майна загальнонебезпечним способом.