Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Макс Барських готує шанувальників до Різдва у новому кліпі «Я вже не ти»

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Макс Барських: Готуйте червоне на шоу «Різдвяний Зорепад», це дрес-код нашого свята
фото: пресслужба Макса Барських

Прем’єра присвячена майбутньому шоу співака «Різдвяний Зорепад»

Виконавець Макс Барських презентував кліп на хіт «Я вже не ти». Раніше уривок з цим треком набрав 3 млн переглядів в соцмережах артиста.

Нова відеоробота Макса Барських стала сиквелом кліпу «BEREGA», яку музикант представив ще у 2018 році. Прем’єра, режисером якої традиційно виступив Алан Бадоєв, присвячена майбутньому шоу співака «Різдвяний Зорепад», що відбудеться у київському Палаці Спорту 21 грудня і заздалегідь готує прихильників артиста до новорічно-святкового настрою.

Макс Барських готує шанувальників до Різдва у новому кліпі «Я вже не ти» фото 1
фото: пресслужба Макса Барських

«Якщо й сумувати, то вишукано і під улюблену пісню! Новий fashion трилер «Я вже не ти, я вже не я» чекає на твій перегляд і коментарі. Готуйте червоне на шоу «Різдвяний Зорепад» в столичному Палаці Спорту! Я серйозно, це дрес-код нашого свята», – прокоментував у соцмережах співак.

У новому відео, що стилістично зачіпає естетику нео ретро вейву, Барських продовжує експериментувати, повертаючись до платинового блонду, та міксує його з образами трендових кольорів сезону (бордовим та червоним), латексу й металіку.

7 фото
На весь екран
фото: пресслужба Макса Барських

Нагадаємо, Макс Барських випустив трек, який був спеціально створений, як лід сингл до шоу «Різдвяний Зорепад». Про випуск пісні артист повідомив у соцмережах.

«Цей трек про реалії у стосунках, про почуття вдячності за прожиті моменти, але водночас про необхідність йти далі й бути відкритим до нового. Діліться з друзями, відправляйте колишнім, бо вона створена саме для цього», – коментує новий реліз співак. 

Нагадаємо, 14 серпня в Києві відбувся кінопоказ фільму-концерту Макса Барського під назвою «Зорепад». Феєричний кінопоказ, що проходив у Києві, зібрав багато шанувальників творчості Макса Барських. Серед присутніх були військові, друзі, колеги і журналісти. Усі грошу від продажу квитків на кінопрем'єру пішил на допомогу Збройним Силам України.

Читайте також:

Теги: свята артист співак відео музикант Макс Барських

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Денис Парфьонов після публікації скандального відео відмовився від будь-яких коментарів
Секс-скандал у РФ: депутат, який привів повію у Держдуму, може опинитися на фронті
1 жовтня, 19:43
Кореспонденти AFP у Бейруті повідомили про кілька потужних вибухів
Ізраїль вдарив по Бейруту та вибухи в Києві: головне за ніч
6 жовтня, 07:58
Заступниця департаменту аграрної політики Одеської ОВА Наталя Смертенюк, яка скандалила у маршрутці
Посадовиця Одеської обладміністрації влаштувала скандал у маршрутці
5 жовтня, 19:14
Антарктида зеленішає: площа рослинності зросла в 10 разів за 40 років
Антарктида стрімко зеленіє
5 жовтня, 17:33
Дрони-дракони активно використовують на фронті
ЗСУ вперше спалили російський танк за допомогою «дрона-дракона»
5 жовтня, 17:02
Лукашенко прилетів до Москви для участі у Раді глав країн СНД
День народження Путіна. Хто з президентів першим прилетів до диктатора
7 жовтня, 15:22
За інформацією столичних пабліків невідомі кинули міну у вагон метро
Станцію метро «Дніпро» зачинено через інцидент (оновлено)
9 жовтня, 19:48
Іво Бобул і Лілія Сандулеса не виступали разом понад два десятиліття, а на початку 2024 року знову заявили про возз'єднання
Поява двох українських артистів у Львові спровокувала ажіотаж. Оголошено додатковий концерт
23 жовтня, 10:14
Міжнародний день кухарів та кулінарів відзначається 20 жовтня
День кухаря: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
20 жовтня, 08:21

Шоу-біз

Макс Барських готує шанувальників до Різдва у новому кліпі «Я вже не ти»
Макс Барських готує шанувальників до Різдва у новому кліпі «Я вже не ти»
Екссолістка «Віа Гри» Надія Мейхер взяла прізвище чоловіка-росіянина
Екссолістка «Віа Гри» Надія Мейхер взяла прізвище чоловіка-росіянина
Син Повалій відреагував на конфіскацію майна матері-зрадниці: «Не там шукають»
Син Повалій відреагував на конфіскацію майна матері-зрадниці: «Не там шукають»
Поцілунок з маленьким хлопчиком. Христина Соловій викликала нову хвилю обурення у мережі
Поцілунок з маленьким хлопчиком. Христина Соловій викликала нову хвилю обурення у мережі
Чи чекати третього сезону «Жіночого лікаря»? Зірка популярного серіалу дала велике інтерв’ю
Чи чекати третього сезону «Жіночого лікаря»? Зірка популярного серіалу дала велике інтерв’ю
Victoria's Secret відновили покази. Чому критики не оцінили повернення шоу
Victoria's Secret відновили покази. Чому критики не оцінили повернення шоу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
42K
Більшість – офіційні мільйонери. Оприлюднено рейтинг декларацій голів обласних МСЕК
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2024
24K
День автомобіліста 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
19K
Одна з областей посилює мобілізацію
19K
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Нічна тривога через «Шахеди» та просування ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 25 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала більше двох годин
Сьогодні, 05:34
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Вчора, 07:00
У Києві неодноразово лунала тривога вночі
Вчора, 06:40

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua