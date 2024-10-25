Макс Барських готує шанувальників до Різдва у новому кліпі «Я вже не ти»

Прем’єра присвячена майбутньому шоу співака «Різдвяний Зорепад»

Виконавець Макс Барських презентував кліп на хіт «Я вже не ти». Раніше уривок з цим треком набрав 3 млн переглядів в соцмережах артиста.

Нова відеоробота Макса Барських стала сиквелом кліпу «BEREGA», яку музикант представив ще у 2018 році. Прем’єра, режисером якої традиційно виступив Алан Бадоєв, присвячена майбутньому шоу співака «Різдвяний Зорепад», що відбудеться у київському Палаці Спорту 21 грудня і заздалегідь готує прихильників артиста до новорічно-святкового настрою.

фото: пресслужба Макса Барських

«Якщо й сумувати, то вишукано і під улюблену пісню! Новий fashion трилер «Я вже не ти, я вже не я» чекає на твій перегляд і коментарі. Готуйте червоне на шоу «Різдвяний Зорепад» в столичному Палаці Спорту! Я серйозно, це дрес-код нашого свята», – прокоментував у соцмережах співак.

У новому відео, що стилістично зачіпає естетику нео ретро вейву, Барських продовжує експериментувати, повертаючись до платинового блонду, та міксує його з образами трендових кольорів сезону (бордовим та червоним), латексу й металіку.

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фото: пресслужба Макса Барських

Нагадаємо, Макс Барських випустив трек, який був спеціально створений, як лід сингл до шоу «Різдвяний Зорепад». Про випуск пісні артист повідомив у соцмережах.

«Цей трек про реалії у стосунках, про почуття вдячності за прожиті моменти, але водночас про необхідність йти далі й бути відкритим до нового. Діліться з друзями, відправляйте колишнім, бо вона створена саме для цього», – коментує новий реліз співак.

Нагадаємо, 14 серпня в Києві відбувся кінопоказ фільму-концерту Макса Барського під назвою «Зорепад». Феєричний кінопоказ, що проходив у Києві, зібрав багато шанувальників творчості Макса Барських. Серед присутніх були військові, друзі, колеги і журналісти. Усі грошу від продажу квитків на кінопрем'єру пішил на допомогу Збройним Силам України.