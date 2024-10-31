Кур’єр у військовій формі: у Києві ділки вигадали схему торгівлі амфетамінами

За даними слідства мешканці Київщини організували схему постачання наркотиків до столиці

Троє мешканців Київщини отримали підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та збуті амфетаміну. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, 31- та 33-річні мешканці Київщини організували схему постачання наркотиків до Києва, а їх 27-річний спільник, виконуючи роль кур’єра, доставляв замовлення клієнтам. «Так, кур’єра у військовій формі затримали в порядку ст. 208 КПК України у Києві під час доставки товару покупцю. Форму він одягав вважаючи, що таким чином не викликатиме ні у кого підозр», – повідомили у прокуратурі.

Під час обшуків у спільників було вилучено 600 грамів амфетаміну, засоби для зважування та фасування наркотиків, а також гроші. Орієнтовна вартість вилучених психотропів перевищує пів мільйона гривень.

Окрім цього, правоохоронці вилучили 46 набоїв, предмет, схожий на пістолет марки «ТТ», а також предмет, що нагадує гранату РГД. Всі ці речі були направлені на експертизу в рамках кримінального провадження.

«За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомлено про підозру трьом мешканцям Київщини у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та збуті амфетаміну (ч. 2 ст. 307 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці ліквідували наркокартель, учасники якого нелегально виготовляли та продавали психотропи. У 20 регіонах країни відбулося понад 230 обшуків, у ході яких було затримано більш як 60 зловмисників. Також ліквідовано 19 нарколабораторій, які щомісяця виробляли майже тонну амфетаміну та Альфа-PVP.