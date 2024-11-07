Масштабна програма змін: які плани у Трампа на другий президентський термін – АР

Дональд Трамп планує радикальні зміни у багатьох сферах життя американців та у світовій політиці

Обраний 47-м президентом США Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США.

Цей план також передбачає скорочення зусиль федерального уряду у захисті громадянських прав і розширення президентських повноважень. Про деталі плану інформує видання Associated Press.

Імміграція

Гасло «Будуйте стіну!» з його кампанії 2016 року переросло у реалізацію «найбільшої програми масової депортації в історії», що включає залучення Національної гвардії та розширення повноважень внутрішньої поліції. Трамп має намір запровадити «ідеологічну перевірку» для потенційних іммігрантів та намагатиметься скасувати громадянство за правом народження, що потребуватиме змін до Конституції. Крім того, він відновить політику «Залишайтеся в Мексиці» та обмежить в’їзд з мусульманських країн. Загалом, цей підхід спрямований не лише на обмеження нелегальної міграції, але й на зниження рівня імміграції в цілому.

Аборти

Трамп знизив важливість абортів як пріоритету на другий термін, хоча визнав важливість рішення Верховного суду, який скасував федеральне право жінки на переривання вагітності, передавши питання регулювання абортів на рівень штатів. На його вимогу платформа Республіканської партії вперше за довгий час не закликала до національної заборони абортів.

Минулого місяця Трамп заявив на своїй соціальній платформі Truth Social, що накладе вето на федеральну заборону абортів, якщо відповідний закон потрапить до нього на підпис. Це він сказав після того, як ухилився від чіткої позиції під час вересневих дебатів проти Камали Гарріс.

Податки

Податкова політика Трампа в основному орієнтована на корпорації та заможних американців. Це зокрема включає обіцянку продовжити податкову реформу 2017 року із суттєвими змінами, серед яких зниження ставки корпоративного податку до 15% із 21%. Також планується скасування підвищення податків для багатих, яке ввів Джо Байден, а також скасування зборів, спрямованих на фінансування енергетичних заходів по боротьбі зі зміною клімату.

Попри це, Трамп акцентує увагу на пропозиціях для робітників та середнього класу, таких як звільнення від податку на доходи, що включають чайові, зарплати по соціальному страхуванню та понаднормові.

Тарифи та торгівля

Трамп підтримує ідею високих тарифів на імпортні товари, у межах 10–20%, та обіцяє відновити указ 2020 року, що зобов'язує придбати «життєво необхідні» ліки лише у американських виробників. Також планується заблокувати закупівлі «критичної інфраструктури» в США китайськими компаніями.

ЛГБТК та громадянські права

Трамп закликає зменшити акцент на різноманітності та забезпечити правовий захист для ЛГБТК-громадян. Зокрема, він хоче припинити програми з різноманітності в державних установах і використовувати федеральне фінансування як важіль. Щодо прав трансгендерів, Трамп заявляє, що хоче припинити участь трансгендерів у дівчачих видах спорту. Він також планує скасувати політику Байдена щодо захисту прав трансгендерних студентів.

Регулювання, федеральна бюрократія та президентська влада

Трамп прагне зменшити вплив федеральних бюрократів і регулювання в усіх сферах економіки. Він планує спростити процедури звільнення федеральних службовців, посилити контроль над державними витратами та покращити вплив на Федеральну резервну систему.

Освіта

Трамп планує скасувати федеральний Департамент освіти, але це не означатиме повного відходу від освітньої політики. Він має намір використовувати федеральне фінансування для скасування програм з різноманітності та припинення викладання «критичної расової теорії». Він також пропонує створити «Американську академію», яка надасть сертифікати без плати за навчання.

Соціальне страхування, доступні ліки, Medicare та Medicaid

Основною метою є скасування Obamacare, хоча Трамп обіцяє захистити Medicare та Medicaid. Він також хоче скасувати закон про доступне лікування та його субсидовані ринки медичного страхування, хоча ще не запропонував конкретну заміну.

Клімат та енергетика

Трамп заперечує зміни клімату, критикуючи витрати на чисту енергетику, що має зменшити залежність від викопного палива. Він пропонує стратегію, орієнтовану на викопне паливо, і планує скасувати стимули для розвитку ринку електромобілів, що були введені адміністрацією Байдена.

Права працівників

Трамп заявляє про підтримку робітників, але його політика може ускладнити об’єднання робітників у профспілки. Він також виступає проти просування електромобілів через профспілкових лідерів і бізнесменів, яких звинувачує в підтримці цієї політики.

Національна оборона і роль Америки у світі

Трамп пропонує розширення армії, збільшення витрат на Пентагон і новий протиракетний щит. Він обіцяє припинити війни в Україні та між Ізраїлем і ХАМАСом, хоча не пояснює, як саме. Трамп також продовжує критикувати НАТО та американське військове керівництво, а також підтримує авторитарних лідерів, таких як Віктор Орбан та Володимир Путін.