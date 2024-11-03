Вперше від початку підрахунку голосів у Молдові лідирує Санду – ЦВК

Чинна президентка країни в ипереджає свого опонента

Після підрахунку 93% протоколів у Молдові лідирує чинна президентка країни Майя Санду. Про це повідомляє Центральна виборча комісія.

За даними ЦВК, на даний час Санду отримала 50,41% голосів виборців, а її опонент Александр Стояногло, який раніше лідирував у гонці за крісло президента країни, отримав 49,59%.

Сьогодні, 3 листопада, у Молдові проходить другий тур виборів президента. У ньому беруть участь чинна президентка Майя Санду та колишній генпрокурор Олександр Стояногло, якого підтримала Партія соціалістів. У першому турі Санду набрала 42,49% голосів, а Стояногло – 25,95%.

Після закриття виборчих дільниць у Республіці Молдова проголосувати прийшли понад 54% виборців. Відповідно до закону, для визнання дійсним у другому турі має пройти не менше 1/5 виборців.

Чинна президентка Майя Санду звернулася до діаспори. Відео вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Пізніше поліція Молдови повідомила про мінування мосту, що з’єднує Придністров’я з рештою країни.