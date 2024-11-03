Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вперше від початку підрахунку голосів у Молдові лідирує Санду – ЦВК

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вперше від початку підрахунку голосів у Молдові лідирує Санду – ЦВК
Санду має поточний успіх на виборах
Фото: ЦВК Молдови

Чинна президентка країни в ипереджає свого опонента 

Після підрахунку 93% протоколів у Молдові лідирує чинна президентка країни Майя Санду. Про це повідомляє Центральна виборча комісія.

За даними ЦВК, на даний час Санду отримала 50,41% голосів виборців, а її опонент Александр Стояногло, який раніше лідирував у гонці за крісло президента країни, отримав 49,59%.

Сьогодні, 3 листопада, у Молдові проходить другий тур виборів президента. У ньому беруть участь чинна президентка Майя Санду та колишній генпрокурор Олександр Стояногло, якого підтримала Партія соціалістів. У першому турі Санду набрала 42,49% голосів, а Стояногло – 25,95%.

Після закриття виборчих дільниць у Республіці Молдова проголосувати прийшли понад 54% виборців. Відповідно до закону, для визнання дійсним у другому турі має пройти не менше 1/5 виборців.

Чинна президентка Майя Санду звернулася до діаспори. Відео вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Пізніше поліція Молдови повідомила про мінування мосту, що з’єднує Придністров’я з рештою країни.

Читайте також:

Теги: Генпрокурор прокурор поліція Майя Санду відео Молдова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наскільки серйозних пошкоджень зазнав Інститут журналістики, наразі невідомо
У Києві внаслідок атаки РФ постраждав Інститут журналістики КНУ ім. Шевченка
Вчора, 14:24
Ізраїль завершив операцію в Ірані
Ізраїль оголосив про завершення операції в Ірані
26 жовтня, 07:20
Скандальна історія з прокурорами інвалідами породила купу жартів мемів і карикатур
Перша жертва прокурорів-інвалідів тема дня
22 жовтня, 22:15
Сьогодні у Молдові відбуваються президентські вибори
Вибори у Молдові: який вигляд має бюлетень для голосування (фото)
20 жовтня, 12:29
Росіяни на фронті не рахуються із втратами
Снайпер розповів, що брешуть російські командири своїм бійцям, аби ті йшли у м’ясні штурми
19 жовтня, 17:07
За словами журналіста, прокурор області не прокоментував, яка травма «спіткала на службі його дружину прокурора, яка теж має інвалідність»
Інвалідність прокурора Хмельниччини. Стали відомі нові деталі резонансної справи
17 жовтня, 15:53
За інформацією столичних пабліків невідомі кинули міну у вагон метро
Станцію метро «Дніпро» зачинено через інцидент (оновлено)
9 жовтня, 19:48
Дрон знищив дорогий російський ЗРК
Бійці ГУР знищили дорогий російський ЗРК «Оса» дроном за кілька сотень доларів
6 жовтня, 15:50
Росіяни рекламують відпочинок у Північній Кореї
У Північній Кореї зняли рекламу для туристів за участі росіян
6 жовтня, 10:57

Політика

Вибори в Молдові: ЦВК опрацювала голоси виборців, які голосували в межах країни
Вибори в Молдові: ЦВК опрацювала голоси виборців, які голосували в межах країни
США, Японія та Південна Корея провели військові навчання із використанням унікального B-1B
США, Японія та Південна Корея провели військові навчання із використанням унікального B-1B
Передвиборчий штаб Майї Санду вже святкує перемогу
Передвиборчий штаб Майї Санду вже святкує перемогу
Вперше від початку підрахунку голосів у Молдові лідирує Санду – ЦВК
Вперше від початку підрахунку голосів у Молдові лідирує Санду – ЦВК
Вибори в Молдові: Підраховано 90% голосів
Вибори в Молдові: Підраховано 90% голосів
Другий тур президентських виборів у Молдові визнано такими, що відбувся – ЦВК
Другий тур президентських виборів у Молдові визнано такими, що відбувся – ЦВК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 листопада: ситуація на фронті
42K
Одіозний ексвоєнком Борисов, сидячи у СІЗО, оформляв собі інвалідність. Чим це закінчилося?
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 листопада 2024
7390
В одному з українських міст випав перший сніг
6267
Прогноз магнітних бур на 3-5 листопада: якою буде сонячна активність
6140
Лавров заявив, що Росія може захопити ще більше територій України

Новини

4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Тривога у Києві тривала пів години
Вчора, 23:56
У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 07:07
Тривога у Києві тривала майже всю ніч
Вчора, 06:38
Заморозки, але без опадів: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 06:00
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua