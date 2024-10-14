Головна Світ Політика
search button user button menu button

Опонент Шольца готовий відправляти в Україну ракети Taurus

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Опонент Шольца готовий відправляти в Україну ракети Taurus
Німеччина обдумує можливість відправлення ракет Україні
фото з відкритих джерел

Україна вже протягом довгого часу не може добитись поставок далекобійних ракет від Німеччини 

Лідер Християнсько-демократичного союзу та кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що готовий надати українській армії крилаті ракети Taurus лише за однієї умови. Спочатку він пропонує попередити Путіна про удари, якщо РФ не припинить обстріл України. Про це повідомляє Ntv.

Парламентська фракція ХДС/ХСС двічі пропонувала постачання ракет Україні. В ефірі телеканалу ARD Фрідріх Мерц зазначив, що спершу Берлін повинен вимагати від Путіна зупинити бомбардування цивільних об'єктів. Якщо Москва не відреагує, він вважає необхідним зняти обмеження на використання німецької зброї, після чого можна передати Збройним силам України далекобійні ракети Taurus.

Крилаті ракети Taurus – це сучасні далекобійні системи озброєння, які здатні завдавати точних ударів по наземних цілях на великих відстанях. Вони розроблені для використання з літаками, і їхнє застосування може суттєво посилити військовий потенціал Збройних сил України. Україна прагне отримати ці ракети від Німеччини для зміцнення оборони, але питання постачання пов’язане з умовами щодо припинення російських атак на цивільні об'єкти.

До слова, Італійське видання La Repubblica повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц намагається стати «канцлером миру» і для цього нібито запропонує Україні віддати частину своїх територій РФ. 

Раніше стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий до переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваного німецького чиновника.

Нагадаємо, стало відомо, що Німеччина спільно зі ще трьома країнами НАТО готує великий пакет військової допомоги на 1,4 млрд євро. Його планують надати Україні до кінця 2024 року.

Читайте також:

Теги: обмеження бомбардування Україна Берлін озброєння фракція Фрідріх Мерц Олаф Шольц Москва обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський задоволений візитом до Сполучених Штатів Америки
Візит Зеленського до США: головні підсумки
28 вересня, 14:51
У Пекіна є всі можливості контролювати Путіна
Китай вирішив віддзеркалити дії США – і виступити гравцем з боку Росії
1 жовтня, 10:24
Переважна більшість українських чоловіків мобілізаційного віку навіть за наявності легальних можливостей не хотіли би покидати Україну
Скільки українців готові переїхати до США або ЄС: дані опитування вразили
17 вересня, 13:41
Союзники України скептично ставляться до того, що Києву вдасться військовим шляхом повернути всю окуповану територію
Війна в Україні може стати «вічною»: Захід і Київ мають різні уявлення про її закінчення – The Times
22 вересня, 15:16
Під час доставки майже 35 тис. артилерійських снарядів похибка становила 0,05%
Україна отримує несправні боєприпаси від західних партнерів – ЗМІ
23 вересня, 21:36
Назву міста Южноукраїнськ проонують змінити на Гард
Рада пропонує перейменувати ще кілька міст України
30 вересня, 21:27
Через злочинні дії учасників групи понад 400 осіб призовного віку змогли незаконно уникнути мобілізації
На Харківщині затримано 13 посадовців, які організували схему ухилення від мобілізації (фото)
4 жовтня, 13:22
У прикордонників Польщі не працює база даних: рух транспорту зупинено
У прикордонників Польщі не працює база даних: рух транспорту зупинено
6 жовтня, 01:00
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Папою Римським Франциском у Ватикані 11 жовтгя 2024 року
Зеленський у Ватикані зустрівся з Папою Римським: деталі
11 жовтня, 12:51

Політика

Опонент Шольца готовий відправляти в Україну ракети Taurus
Опонент Шольца готовий відправляти в Україну ракети Taurus
Опозиція уряду Іспанії вимагає відставки прем'єр-міністра Санчеса через корупцію
Опозиція уряду Іспанії вимагає відставки прем'єр-міністра Санчеса через корупцію
ЦАХАЛ підтвердив загибель чотирьох військових після влучання дрона «Хезболли»
ЦАХАЛ підтвердив загибель чотирьох військових після влучання дрона «Хезболли»
Поблизу мітингу Трампа затримали чоловіка з дробовиком та пістолетом
Поблизу мітингу Трампа затримали чоловіка з дробовиком та пістолетом
Трамп закликав використати армію під час виборів у США
Трамп закликав використати армію під час виборів у США
Вибори до Сейму Литви: стали відомі перші результати
Вибори до Сейму Литви: стали відомі перші результати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 жовтня: ситуація на фронті
44K
Відомий військовий, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького звернувся до українців
37K
Командир одного зі спецпідрозділів розвідки спрогнозував, чим завершиться війна з Росією
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 жовтня 2024
26K
Прогноз магнітних бур на 13-15 жовтня: якою буде сонячна активність
24K
Розвіднику вдалося втекти з російського полону та повернутися до своїх

Новини

14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
КНДР перевела в боєготовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
Вчора, 22:49
План перемоги покажуть укрїнцям, успіхи ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Вчора, 07:00
Більшість регіонів країни накриють дощі: прогноз погоди на 12 жовтня
Вчора, 06:22
13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Перевірки ТЦК після концерту «Океана Ельзи». Реакція військових
12 жовтня, 15:08

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua