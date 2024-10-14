Опонент Шольца готовий відправляти в Україну ракети Taurus

Україна вже протягом довгого часу не може добитись поставок далекобійних ракет від Німеччини

Лідер Християнсько-демократичного союзу та кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що готовий надати українській армії крилаті ракети Taurus лише за однієї умови. Спочатку він пропонує попередити Путіна про удари, якщо РФ не припинить обстріл України. Про це повідомляє Ntv.

Парламентська фракція ХДС/ХСС двічі пропонувала постачання ракет Україні. В ефірі телеканалу ARD Фрідріх Мерц зазначив, що спершу Берлін повинен вимагати від Путіна зупинити бомбардування цивільних об'єктів. Якщо Москва не відреагує, він вважає необхідним зняти обмеження на використання німецької зброї, після чого можна передати Збройним силам України далекобійні ракети Taurus.

Крилаті ракети Taurus – це сучасні далекобійні системи озброєння, які здатні завдавати точних ударів по наземних цілях на великих відстанях. Вони розроблені для використання з літаками, і їхнє застосування може суттєво посилити військовий потенціал Збройних сил України. Україна прагне отримати ці ракети від Німеччини для зміцнення оборони, але питання постачання пов’язане з умовами щодо припинення російських атак на цивільні об'єкти.

До слова, Італійське видання La Repubblica повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц намагається стати «канцлером миру» і для цього нібито запропонує Україні віддати частину своїх територій РФ.

Раніше стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий до переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваного німецького чиновника.

Нагадаємо, стало відомо, що Німеччина спільно зі ще трьома країнами НАТО готує великий пакет військової допомоги на 1,4 млрд євро. Його планують надати Україні до кінця 2024 року.