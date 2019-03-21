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    Чоловік у рясі влаштував погром у київській лікарні

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    <p>Озброєний &laquo;монах&raquo; влаштував погром у київській лікарні</p> - Чоловік у рясі влаштував погром у київській лікарні

    Озброєний «монах» влаштував погром у київській лікарні

    Поліція повідомила, що чоловік був у стані наркотичного і алкогольного сп'яніння

    У Києві чоловік в рясі, перебуваючи в неадекватному стані, влаштував погром у медичному закладі. Про це повідомило КП Муніципальна охорона на своїй сторінці в Facebook.

    Інцидент стався 20 березня в міській лікарні №12 на вулиці Підвисоцького. Відзначається, що в медустанову був доставлений громадянин з явними ознаками наркотичного та алкогольного сп'яніння. Йому була надана медична допомога в неврологічному відділенні і призначена госпіталізація з метою стабілізації його стану.

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    «Приблизно, о 05:15 громадянин прийшов у стан психопатичного збудження, розгромив обладнання в палаті, після чого дістав принесені з собою ножиці й ніж, зроблений з викрутки, і почав погрожувати медичному персоналу», - йдеться в повідомленні.

    Присутній у лікарні наряд Муніципальної охорони втрутився в ситуацію, переконав порушника покинути відділення і вивів його в коридор. Під час затримання чоловік чинив опір і розірвав пластиковий спецзасіб фіксації рук. Наряд поліції, що прибув на місце, застосував металеві наручники, що допомогло нейтралізувати правопорушника.

    Охоронці додали, що зловмисник був одягнений в рясу послушника монастиря і готувався до прийняття чернецтва. Він був переданий поліції.

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