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    У столичному готелі викрито бордель, замаскований під стриптиз-клуб

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    У&nbsp;закладі позмінно працювали 10-15 дівчат - У столичному готелі викрито бордель, замаскований під стриптиз-клуб
    У закладі позмінно працювали 10-15 дівчат
    Фото: Нацполіція

    Окрім приватних танців, співробітниці закладу надавали клієнтам інтимні послуги

    Співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва отримали оперативну інформацію про функціонування у готелі місця розпусти, яке організатори замаскували під стриптиз-клуб.

    Під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №10 слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

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    Як розповів т.в.о. начальника відділу УБЗПТЛ столичної поліції Олексій Гаврилюк, оперативні працівники встановили, що у закладі позмінно працювали 10-15 дівчат. Окрім танців, за грошову винагороду вони надавали клієнтам інтимні послуги, вартість яких стартувала від 6000 гривень.

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    У столичному готелі викрито бордель, замаскований під стриптиз-клуб
    У столичному готелі викрито бордель, замаскований під стриптиз-клуб
    У столичному готелі викрито бордель, замаскований під стриптиз-клуб
    У столичному готелі викрито бордель, замаскований під стриптиз-клуб

    «Під час обшуків у стриптиз-клубі та за місцем проживання фігурантів злочинного бізнесу ми вилучили гроші, кредитні картки, мобільні телефони та чернетки з записами, які долучили до кримінального провадження. Двом організаторам оголошено про підозру, збирається доказова база стосовно інших фігурантів, аби притягнути їх до кримінальної відповідальності», - зазначив Гаврилюк. 

    Досудове розслідування триває. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі. 

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