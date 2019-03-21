У столичному готелі викрито бордель, замаскований під стриптиз-клуб



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У закладі позмінно працювали 10-15 дівчат Фото: Нацполіція

Окрім приватних танців, співробітниці закладу надавали клієнтам інтимні послуги

Співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва отримали оперативну інформацію про функціонування у готелі місця розпусти, яке організатори замаскували під стриптиз-клуб.

Під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №10 слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як розповів т.в.о. начальника відділу УБЗПТЛ столичної поліції Олексій Гаврилюк, оперативні працівники встановили, що у закладі позмінно працювали 10-15 дівчат. Окрім танців, за грошову винагороду вони надавали клієнтам інтимні послуги, вартість яких стартувала від 6000 гривень.

«Під час обшуків у стриптиз-клубі та за місцем проживання фігурантів злочинного бізнесу ми вилучили гроші, кредитні картки, мобільні телефони та чернетки з записами, які долучили до кримінального провадження. Двом організаторам оголошено про підозру, збирається доказова база стосовно інших фігурантів, аби притягнути їх до кримінальної відповідальності», - зазначив Гаврилюк.

Досудове розслідування триває. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.