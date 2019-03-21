Київська поліція шукає замовника газети, що дискредитує одного з кандидатів у президенти



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Такі газети з критикою кандидата в президенти Володимира Зеленського сьогодні роздавали на вулицях Києва

Розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права

Сьогодні, 21 березня, на лінію 102 поліції Києва надійшло кілька повідомлень про розповсюдження друкованої агітаційної продукції, зміст якої дискредитує одного із кандидатів на пост президента України. Для опрацювання цієї інформації правоохоронці зареєстрували матеріали у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень та розпочали перевірку. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Встановлено, що вихідні дані на поліграфічній продукції, зокрема про друк і замовника, були неповними, а за адресою друкарні, яка вказана в газеті, насправді розміщена євангельська церква. При проведенні першочергової перевірки також отримана інформація, що замовником поліграфічної продукції є інший кандидат на пост глави держави.

Для об’єктивного з’ясування всіх обставин відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження будуть досліджені всі обставини події та встановлений замовник друку і розповсюдження цієї продукції.

За вчинення правопорушення передбачено покарання - обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

Як повідомляв «Главком», на вулицях столиці сьогодні зранку молоді люди розповсюджували газету «The! День». Вона критикує кандидата у президенти Володимира Зеленського, який на сьогодні, згідно з результатами соцопитувань, є лідером виборчих перегонів.