Цього року у Києві відкриють ще три гігантських ТРЦ



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ТЦ Smart Plaza Оболонь відкрився на початку 2019 року

Стало відомо, які ТРЦ відкриються у Києві 2019 року

У січні-березні 2019 року в Києві відкрилися два нових торгово-розважальних комплекси, обидва розташовані в Оболонському районі столиці. І хоча жоден з них великим не назвеш, їх запуск збільшив торгові площі столиці на 23 тис. кв. м. Це третина від усього, що було побудовано в 2018 році. Зокрема, відкрилися:

ТЦ Oasis - має 13,2 тис. кв. м торгових площ

ТЦ Smart Plaza Оболонь - приблизно 10 тис. кв. м

Втім запуск цих двох об'єктів не зміг змінити ситуацію на ринку: орендні ставки в найбільш популярних ТРЦ продовжували рости. У порівнянні з середніми показниками 2018 року вони піднялися на $5 до $80 за кв. м. І впритул наблизилися до вартості оренди площ на центральних вулицях міста ($83 за кв. м), пише Ubr.ua.

Незабаром в столиці повинні відкритися ще три гігантських ТРЦ, які суттєво збільшать пропозицію комерційних площ у столиці:

ТРЦ River Mall - близько 55 тис. кв. м

ТРЦ і БЦ Retroville - близько 79 тис. кв. м

ТРЦ Blockbuster Mall - понад 157 тис. кв. м

Крім того, додають аналітики, в першому кварталі на столичний ринок вийшли три нові бренди: французькі марки Weill і Claudie Pierlo. А також французький супермаркет спортивних товарів Decathlon, який відкрився в районі метро «Почайна».

Як повідомлялося, Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації надав ТОВ «Женсан» містобудівні умови і обмеження (МУО) для проектування будівництва торгового центру з паркінгом біля станції метро «Лісова» (у тому числі, на території парку «Кіото»).