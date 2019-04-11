Столична влада «дала добро» на будівництво ТРЦ на землях парку біля метро



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Будівництво частково здійснюватиметься на землях парку Кіото Фото: КиевVласть

Планується будівництво ТРЦ з паркінгом біля станції метро «Лісова»

Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації надав ТОВ «Женсан» містобудівні умови і обмеження (МУО) для проектування будівництва торгового центру з паркінгом біля станції метро «Лісова» (у тому числі, на території парку «Кіото»).

Відповідний наказ Департаменту містобудування та архітектури КМДА був виданий 7 березня 2019 року.

У документі наголошується, що згідно з інформацією Державного земельного кадастру, цільове призначення земельної ділянки площею 4,0141 га (кадастровий номер: 8000000000: 62: 035: 0030) - для будівництва та експлуатації багатофункціонального торгового центру з багатоповерховим паркінгом та реконструкції площі біля станції метро «Лісова».

Згідно з Генпланом Києва і проектом планування його приміської зони на період до 2020 року, функціональне призначення цієї ділянки - територія земельних насаджень загального користування, частково територія вулиць і доріг.

У містобудівних умовах зазначено, що частина земельної ділянки потрапляє в санітарно-захисну зону від промислових об'єктів, що необхідно буде врахувати забудовнику. Також при проектуванні він повинен буде передбачити заходи щодо захисту прилеглих будинків від руйнування. Крім того, до початку проектування забудовник повинен отримати угоду КП «Київський метрополітен» щодо можливості розміщення об'єкта. Максимальна висота будівель може становити 50 м.

Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, компанія ТОВ «Женсан» заснована в 2002 році киянином Валерієм Потапенком. Керівником фірми значиться Юрій Мартинюк. Основним видом діяльності компанії є роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування.

Раніше повідомлялося, що вказана ділянка була передана ТОВ «Женсан» відповідно до рішення Київради від 18.11.2004 року №826/2236. Цим рішенням частина лісових земель площею 2,3 га в кварталі КП «Дарницьке лісопаркове господарство» були переведені в землі запасу житлової та громадської забудови. В межі зазначеної земельної ділянки потрапив парк «Кіото» та громадська транспортна розв'язка. Ділянка площею 4,0141 га була передана ТОВ «Женсан» строком на 25 років за договором оренди з Київрадою від 8 вересня 2005 року.

13 березня 2018 року містобудівний департамент КМДА відмовив ТОВ «Женсан» у видачі МУО на проектування будівництва ТРЦ на цій землі «у зв'язку з невідповідністю намірів щодо забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, а саме - з Генеральним планом Києва та проектом планування його приміської зони на період до 2020 року».

Після цієї відмови ТОВ «Женсан» звернулося до Окружного адміністративного суду Києва з позовом до Департаменту містобудування та архітектури КМДА та вимогою визнати це рішення неправомірним. Суд визнав, що проект будівництва повністю відповідає тому цільовому призначенню, для якого Київрадою у 2004 році ТОВ «Женсан» виділялася земля, і підстав для відмови ТОВ «Женсан» у видачі МУО немає. В результаті суд зобов'язав Департамент містобудування та архітектури КМДА видати фірмі цю документацію.

Джерело: КиевVласть