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ДБР проводить обшук у будівлі Київради

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ДБР проводить обшук у будівлі Київради
фото з відкритих джерел

Раніше всі документи, які є в ухвалі на обшук, уже надавалися слідчим безперешкодно

Державне бюро розслідувань проводить обшук у будівлі Київради в рамках провадження щодо відрядження до КМВА солдатів, частина із яких паралельно є депутатами Київради. Про це повідомив заступник міського голови, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

«У будівлі Київської міської ради Територіальне Управління ДБР проводить обшук. Ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва стосується приміщень та кабінетів тільки Київської міської військової адміністрації, а саме провадження – відрядження до КМВА солдатів, частина із яких паралельно є депутатами Київради», – йдеться в повідомленні.

За його словами, раніше всі документи, які є в ухвалі на обшук, уже надавалися слідчим безперешкодно. «Разом із цим, у разі намагання отримати і доступ до кабінетів безпосередньо у Київраді, відеозаписів камер спостереження Київради чи іншого – будемо звертати увагу, що це ухвалою не передбачено. Звичайно, що сприяти обшуку ми будемо. Проте, у рамках процесуальних норм», – додав Бондаренко.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у двох департаментах Київської міської державної адміністрації у межах досудового розслідування щодо нецільового використання рекреаційних земель одного із парків Києва та зловживання владою. 

Теги: обшук документи розслідування ДБР КМДА

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