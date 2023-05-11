ДБР проводить обшук у будівлі Київради

Раніше всі документи, які є в ухвалі на обшук, уже надавалися слідчим безперешкодно

Державне бюро розслідувань проводить обшук у будівлі Київради в рамках провадження щодо відрядження до КМВА солдатів, частина із яких паралельно є депутатами Київради. Про це повідомив заступник міського голови, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

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«У будівлі Київської міської ради Територіальне Управління ДБР проводить обшук. Ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва стосується приміщень та кабінетів тільки Київської міської військової адміністрації, а саме провадження – відрядження до КМВА солдатів, частина із яких паралельно є депутатами Київради», – йдеться в повідомленні.

За його словами, раніше всі документи, які є в ухвалі на обшук, уже надавалися слідчим безперешкодно. «Разом із цим, у разі намагання отримати і доступ до кабінетів безпосередньо у Київраді, відеозаписів камер спостереження Київради чи іншого – будемо звертати увагу, що це ухвалою не передбачено. Звичайно, що сприяти обшуку ми будемо. Проте, у рамках процесуальних норм», – додав Бондаренко.

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Раніше працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у двох департаментах Київської міської державної адміністрації у межах досудового розслідування щодо нецільового використання рекреаційних земель одного із парків Києва та зловживання владою.