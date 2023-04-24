У Києві хлопець вдарив дівчину-баристу та хвалився «посадою в КМДА»: відомство відповіло

Чоловік, який вдарив співробітницю кафе у Дніпровському районі, не працює у КМДА

У КМДА уточнили, що хлопець стажувався на позиції баристи у кафе

У Києві хлопець, який ударив дівчину-баристу, заявляв про свою безкарність через те, що нібито обіймає важливу «посаду у КМДА». Ця інформація виявилася неправдивою.

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Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

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«Чоловік, який вдарив співробітницю кафе у Дніпровському районі, не працює у КМДА. Володимир Шевченко був стажером приватного закладу, який за договором оренди працює у будівлі київської мерії та надає послуги у сфері харчування», – йдеться у повідомленні відомства.

У КМДА уточнюють, що Володимир стажувався на позиції баристи у кафе. Хлопця вже звільнили із закладу на прохання мерії.

«Подібна поведінка неприйнятна ні серед співробітників структурних підрозділів КМДА, ні серед підрядників чи партнерів міської адміністрації. У структур міської влади нульова толерантність до насильства, і нам дуже прикро, що така ситуація сталася з працівниками Bro Bar. Сподіваємося, що правоохоронні органи відповідно відреагують на цей випадок», – додають у відомстві.

Між іншим, суд закрив справу та звільнив від кримінальної відповідальності рівненську стоматологиню Інну Кравчук, підставою стало закінчення строків давності. Про це йдеться в рішенні від 5 квітня, яке оприлюднили на сайті Єдиного державного реєстру судових розслідувань.