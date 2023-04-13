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Путін організовував зустріч Пригожина та Шойгу для з’ясування стосунків – The New York Times

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін організовував зустріч Пригожина та Шойгу для з’ясування стосунків – The New York Times
фото з відкритих джерел

Зустріч, ймовірно, відбулася 22 лютого

Як свідчать розсекречені документи розвідки США, російський диктатор Володимир Путін організовував зустріч ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина та голови міноборони РФ Сергія Шойгу. Про це пише газета The New York Times.

У документах американської розвідки йдеться, що у лютому 2023 року Путін спробував врегулювати конфлікт Пригожина та Шойгу особисто, викликавши їх на зустріч.

Як зазначається,  зустріч, ймовірно, відбулася 22 лютого і була пов'язана зі звинуваченнями Пригожина на адресу міноборони РФ, де він говорив, що військове командування обмежує групу «Вагнера» у постачанні боєприпасів.

«Зустріч майже напевно стосувалася, принаймні частково, публічних звинувачень Пригожина і напруженості у відносинах із Шойгу, що випливає з цього», – йдеться в документі.

Раніше повідомлялося, що витік інформації про втрати росіян у війні проти України спровокував конфлікт між міністерством оборони Росії та Федеральною службою безпеки.

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Теги: Міноборони путін Міноборони РФ документи розслідування диктатор втрати конфлікт ПВК Вагнера

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