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Російський винищувач Су-35 перехопив польський літак над Чорним морем: що відомо

Діана Гасюк
glavcom.ua
Російський винищувач Су-35 перехопив польський літак над Чорним морем: що відомо
польський літак через дії російського винищувача тимчасово втратив керування
фото з відкритих джерел

Над Чорним морем, поблизу Румунії польський та російський винищувачі ледь не зіткнулися

Неподалік повітряного простору Румунії російський винищувач Су-35 перехопив польський прикордонний літак L410 під час здійснення польоту над Чорним морем. Про це інформує пресслужба міноборони Румунії.

Повітряний інцидент стався у п'ятницю, 5 травня, близько 13:20. У відомстві зазначили, що такі дії вже повторюються не вперше з боку російських літаків.

«Агресивні та небезпечні маневри, що неодноразово здійснюють винищувачі Російської Федерації поблизу польських літаків, створювали високий рівень турбулентності та серйозні труднощі в управлінні польськими літаками», – йдеться у повідомленні.

Після інциденту Центр об'єднаних повітряних операції НАТО в Торрехоні, Іспанія, попередив про небезпечну ситуацію два бойові літаки військово-повітряних сил Румунії та два літаки військово-повітряних сил Іспанії, що призначені для виконання завдань повітряної поліції. Вони готові були втрутитися за необхідності, проте цього робити не довелося.

«Польський екіпаж діяв спокійно та професійно в ситуації, яку безвідповідально створив російський пілот, і зміг повністю контролювати літак після початкової втрати висоти, спричиненої маневрами літака Су-35», – ідеться в заяві румунського міноборони.

У відомстві додали, що польський винищувач зміг успішно приземлитися в міжнародному аеропорті ім. Міхаїлі Когелнічану близько 13:50. Під час інциденту ніхто з членів польського екіпажу не постраждав.

Російський винищувач Су-35 був залучений до спільної місії з патрулювання повітряного простору над Чорним морем разом з прикордонною поліцією Румунії в рамках діяльності Європейського агентства з охорони зовнішніх кордонів (Frontex).  Наразі румунська влада контактує з Frontex і польською владою для розслідування інциденту.

«Агресивна поведінка на кшталт тої, яку продемонструвала бойова авіація Російської Федерації проти неозброєного літака, який виконував місію Frontex з моніторингу міграційного ризику в Чорноморському басейні, є абсолютно неприйнятною. Цей інцидент є ще одним свідченням провокаційного наближення Російської Федерації в Чорному морі», – підсумували у відомстві.

Раніше повідомлялося, американський винищувач розбився під час тренувань у Південній Кореї.

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Теги: авіація Міноборони Іспанія літак розслідування влада втрати пілот винищувач

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