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Уламки ракети, які знайшли у Польщі – російські

glavcom.ua
Уламки ракети, які знайшли у Польщі – російські
Носіями Х-55 є стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160
Фото з відкритих джерел

Інститут Повітряних сил оголосив, що у Польщі впала російська ракета

Технічний інститут Повітряних сил Польщі заявив, що фрагменти ракети, які у квітні впали поблизу польського міста Бидгоща, належали російському Х-55, а не українському С-300. Про це повідомляє RMF FM.

Видання зазначає, що ракета, ймовірно, прилетіла зі східного кордону з боку Білорусі. 

«Через появу багатоцільового тактичного бомбардувальника Су-34 поблизу повітряного простору НАТО бойові літаки НАТО були підняті в повітря. На радарах наших служб потрапив об’єкт, який залетів до Польщі з Білорусі. Польські служби відстежили об’єкт, але втратили його з поля зору під Бидгощем. Це сталося приблизно за два кілометри від місця, де наприкінці квітня випадково виявили залишки ракети», – пишуть журналісти.

RMF FM зазначає, що польські військові проігнорували або приховали інцидент з порушенням повітряного простору, оскільки не повідомили про це у прокуратуру. Додається, що вказаної ракети немає на балансі польських військових.

«Це виключило б версію, яка з’явилася одразу після виявлення уламків, що під Бидгощем знайшли ракету, яка була запущена з польського полігону, наприклад, під час навчань чи випробувань систем ППО. У нас немає ні таких ракет, ані систем, які б їх запускали», – пишуть у висновках експертизи.

Водночас у правоохоронних органах підкреслили, що не даватимуть коментарі до завершення розслідування, яке триває. 

Як повідомлялося, у листопаді 2022 року у польському селищі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства, неподалік від українського кордону, внаслідок вибуху загинули двоє людей.

Згодом у Варшаві підтвердили, що вибух стався у результаті падіння ракети російського виробництва, до МЗС було викликано посла Росії.

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Теги: Польща військові розслідування повітря ракета уламки ракет російська ракета стратегічні бомбардувальники

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