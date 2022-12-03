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ДБР провело обшуки у київській мерії

glavcom.ua
ДБР провело обшуки у київській мерії
Працівники ДБР підозрюють службових осіб КМДА у зловживанні владою
фото ілюстративне

ДБР провело виїмку документів у КМДА

Працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у двох департаментах Київської міської державної адміністрації у межах досудового розслідування щодо нецільового використання рекреаційних земель одного із парків Києва та зловживання владою. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Повідомляється, що під час виїмки серед іншого були вилучені документи щодо оголошення проведення конкурсу із залучення інвестора та виконання умов інвестиційного договору між КМДА та одним зі столичних підприємств.

«Встановлено, що у 2015 році одне зі столичних товариств уклало інвестиційний договір із КМДА щодо будівництва спортивних об’єктів та споруд. Однак, за даними слідства, товариство не виконує умови інвестиційного договору, зокрема щодо строків будівництва та графіку фінансування проєкту. Зафіксовано також факти нецільового використання території парку. Роботи, які мали бути виконані ще до березня 2022 року, наразі здійснені лише на 30% від заявленого в проєктно-кошторисній документації», - інформує ДБР.

Загальна сума інвестицій за договором складає майже 149 млн грн.

Працівники ДБР перевіряють причетність службових осіб КМДА до причин невиконання підприємством умов інвестиційного договору впродовж останніх 7 років.

Кримінальне провадження відкрите за статтею зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

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Теги: земля Державне бюро розслідувань кримінал Київ КМДА

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