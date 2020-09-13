  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Біля Вишгорода сталася масштабна ДТП: є травмовані

    • Розсилка
    Біля Вишгорода сталася масштабна ДТП: є травмовані

    Про причини аварії поки що невідомо

    Увечері суботи, 12 вересня, неподалік від Вишгорода біля Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.

    Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Зіткнулися чотири автомобілі, є травмовані. На місці аварії працюють медики швидкої допомоги, слідчо-оперативна група.

    Скільки саме людей травмувалося, що стало причиною ДТП, поки що не повідомляється. 

    Нагадаємо, що нещодавно сталося жахливе ДТП на трасі під Києвом: п’ятеро загиблих, 20 травмованих.

    ДТП Київ Київщина аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ