Біля Вишгорода сталася масштабна ДТП: є травмовані



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Про причини аварії поки що невідомо

Увечері суботи, 12 вересня, неподалік від Вишгорода біля Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє «Київ оперативний».

Зіткнулися чотири автомобілі, є травмовані. На місці аварії працюють медики швидкої допомоги, слідчо-оперативна група.

Скільки саме людей травмувалося, що стало причиною ДТП, поки що не повідомляється.

Нагадаємо, що нещодавно сталося жахливе ДТП на трасі під Києвом: п’ятеро загиблих, 20 травмованих.