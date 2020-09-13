Біля Вишгорода сталася масштабна ДТП: є травмовані
Про причини аварії поки що невідомо
Увечері суботи, 12 вересня, неподалік від Вишгорода біля Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляє «Київ оперативний».
Зіткнулися чотири автомобілі, є травмовані. На місці аварії працюють медики швидкої допомоги, слідчо-оперативна група.
Скільки саме людей травмувалося, що стало причиною ДТП, поки що не повідомляється.
Нагадаємо, що нещодавно сталося жахливе ДТП на трасі під Києвом: п’ятеро загиблих, 20 травмованих.