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    67 відомих українських хокеїстів закликали Зеленського і Шмигаля врятувати їх вид спорту (документ)

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    Нині В'ячеслав Завальнюк (у центрі) і Олег Шафаренко намагаються повернути український хокей на той рівень, на якому грали вони - 67 відомих українських хокеїстів закликали Зеленського і Шмигаля врятувати їх вид спорту (документ)
    Нині В'ячеслав Завальнюк (у центрі) і Олег Шафаренко намагаються повернути український хокей на той рівень, на якому грали вони
    Світлина - Олександр Задирака

    Знані майстри звернулися до перших осіб держави з відкритим листом

    67 відомих українських хокеїстів на чолі з олімпійським чемпіоном Альбервілля-1992 Олексієм Житником, володарями Кубка Стенлі Русланом Федотенком і Антоном Бабчуком, чемпіоном світу-1990 Дмитром Христичем, знаменитим тренером Анатолієм Богдановим, капітаном київського «Сокола» і збірної України Валерієм Ширяєвим підписали колективного листа, адресованого президентові Зеленському, прем’єр-міністрові Шмигалю і очільникові Національного олімпійського комітету Бубці.

    Майстри найшвидшої у світі гри закликали керівництво держави й українського спорту звернути увага на проблеми українського хокею і зокрема – на діяльність президента Федерації хокею України. колишнього головного податківця держави Анатолія Брезвіна.

    У листі відзначається, що через бездіяльність пана Брезвіна уже десять років не може завершитися реконструкція головної хокейної арени держави – спорткомплексу «Авангард» на вулиці Юрія Іллєнка в Києві.

    Також підписанти нагадали, що через бездіяльність Федерації хокею національна збірна України скотилася з топ-дивізіону чемпіонату світу в третій за силою ешелон і продовжує регресувати. Прийнята в 2007 році Цільова програма розвитку хокею не діє.

    «Довіра до Федерації хокею України в хокеїстів та хокейної спільноти відсутня», - йдеться в листі, який перед підписами завершується проханням до адресатів про зустріч, на якій означені проблеми можна обговорити предметніше.

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    67 відомих українських хокеїстів закликали Зеленського і Шмигаля врятувати їх вид спорту (документ)
    67 відомих українських хокеїстів закликали Зеленського і Шмигаля врятувати їх вид спорту (документ)
    67 відомих українських хокеїстів закликали Зеленського і Шмигаля врятувати їх вид спорту (документ)
    67 відомих українських хокеїстів закликали Зеленського і Шмигаля врятувати їх вид спорту (документ)
    67 відомих українських хокеїстів закликали Зеленського і Шмигаля врятувати їх вид спорту (документ)
    67 відомих українських хокеїстів закликали Зеленського і Шмигаля врятувати їх вид спорту (документ)
    67 відомих українських хокеїстів закликали Зеленського і Шмигаля врятувати їх вид спорту (документ)
    67 відомих українських хокеїстів закликали Зеленського і Шмигаля врятувати їх вид спорту (документ)
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    Анатолій Брезвін керує ФХУ з 2006 року. За цей час 64-річний функціонер тричі переобирався на посаді – в 2008, 2012 і 2016 роках. На цьогорічній звітно-виборній конференції пан Брезвін сподівається продовжити свої повноваження ще на чотири роки. 

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    вибори Олександр Матвійчук Збірна України хокей ХК Сокіл Анатолій Богданов Андрій Овчинников Валерій Ширяєв Анатолій Степанищев Раміль Юлдашев Олександр Савицький Юрій Наваренко Дмитро Цируль Валентин Олецький Дмитро Марковський Олександр Зіневич Василь Бобровников Дмитро Христич Спорткомплекс «Авангард» Костянтин Сімчук Анатолій Брезвін Олег Полковников Сергій Варламов Роман Сальников Дмитро Толкунов Олексій Житник Олександр Матерухін Владислав Сірик Руслан Федотенко Микола Ворошнов Антон Бабчук Олег Шафаренко В'ячеслав Тимченко Віталій Семенченко Артем Гніденко Вадим Селіверстов Василь Полоницький Віталій Доніка Денис Ісаєнко Євген Млинченко В'ячеслав Завальнюк Олег Ісламов Анатолій Найда Юрій Гунько Богдан Савенко Кирило Катрич Юрій Лясковський Олександр Побєдоносцев
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