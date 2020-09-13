67 відомих українських хокеїстів закликали Зеленського і Шмигаля врятувати їх вид спорту (документ)

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Нині В'ячеслав Завальнюк (у центрі) і Олег Шафаренко намагаються повернути український хокей на той рівень, на якому грали вони Світлина - Олександр Задирака

Знані майстри звернулися до перших осіб держави з відкритим листом

67 відомих українських хокеїстів на чолі з олімпійським чемпіоном Альбервілля-1992 Олексієм Житником, володарями Кубка Стенлі Русланом Федотенком і Антоном Бабчуком, чемпіоном світу-1990 Дмитром Христичем, знаменитим тренером Анатолієм Богдановим, капітаном київського «Сокола» і збірної України Валерієм Ширяєвим підписали колективного листа, адресованого президентові Зеленському, прем’єр-міністрові Шмигалю і очільникові Національного олімпійського комітету Бубці.

Майстри найшвидшої у світі гри закликали керівництво держави й українського спорту звернути увага на проблеми українського хокею і зокрема – на діяльність президента Федерації хокею України. колишнього головного податківця держави Анатолія Брезвіна.

У листі відзначається, що через бездіяльність пана Брезвіна уже десять років не може завершитися реконструкція головної хокейної арени держави – спорткомплексу «Авангард» на вулиці Юрія Іллєнка в Києві.

Також підписанти нагадали, що через бездіяльність Федерації хокею національна збірна України скотилася з топ-дивізіону чемпіонату світу в третій за силою ешелон і продовжує регресувати. Прийнята в 2007 році Цільова програма розвитку хокею не діє.

«Довіра до Федерації хокею України в хокеїстів та хокейної спільноти відсутня», - йдеться в листі, який перед підписами завершується проханням до адресатів про зустріч, на якій означені проблеми можна обговорити предметніше.

Анатолій Брезвін керує ФХУ з 2006 року. За цей час 64-річний функціонер тричі переобирався на посаді – в 2008, 2012 і 2016 роках. На цьогорічній звітно-виборній конференції пан Брезвін сподівається продовжити свої повноваження ще на чотири роки.