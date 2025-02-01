Головна Київ Новини
search button user button menu button

Де на вихідних 1-2 лютого придбати сільськогосподарську продукцію: адреси

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Де на вихідних 1-2 лютого придбати сільськогосподарську продукцію: адреси
У суботу, 1 лютого, ярмарки пройдуть у восьми районах міста
фото: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги

Цими вихідними, 1 – 2 лютого, у Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.  

1 лютого (субота) в:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянський район – вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Поповича та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);
  • Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд з поштамтом «Лівобережний»);
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

2 лютого (неділя) в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
    Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;
  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, в Україні зросли ціни на мандарини. Так,  у січні погодні умови в регіонах-виробниках значно ускладнили збір урожаю мандарин. Це спричинило обмеження на постачання та зростання оптових цін. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit. Зменшення врожаю внаслідок несприятливої погоди в Туреччині та Іспанії, зростання логістичних витрат, девальвація гривні та збільшений попит сприяли зростанню цін на мандарини, які після пікових з 97 грн/кг у грудні знизилися до 60-65 грн/кг у січні.

Теги: ринок укриття Київ ярмарок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

КМВА очолив перспективний Тимур Ткаченко
Віталій Кличко отримав нового суперника. Хто такий Тимур Ткаченко?
18 сiчня, 07:05
В Києві працюють Сили протиповітряної оборони
У Києві під час тривоги прогримів вибух
31 грудня, 2024, 08:06
На місці виклику працювало дев'ять рятувальників та дві одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки
Рятувальники деблокували водія з вантажівки, яка злетіла з Південного мосту
2 сiчня, 09:49
Очікується, що Келлог приїде в Україну після того, як Трамп вступить на посаду, але точну дату візиту ще не визначено
Спецпредставник Трампа відклав візит в Україну до інавгурації – Reuters
7 сiчня, 05:02
Фірма належить родичці бізнес-партнера колишнього керівника столичного метрополітену Віктора Брагінського
Оператор газотранспортної системи підписав контракт на 1,6 млрд грн з фірмою, що пов'язана з Брагінським
13 сiчня, 22:09
Згідно з правилами дорожнього руху України, стоянка на газонах забороняється
У Києві знайшли та покарали водія автомобіля BMW, який припаркувався на газоні
14 сiчня, 08:20
Президент наголосив, що з подібними атаками Україна стикається щодня
Атака на Київ під час візиту Стармера: Зеленський пообіцяв відповідь
16 сiчня, 18:57
Також на вихідних можна відвідати комунальні ринки
На вихідних 25-26 січня у Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки (адреси)
25 сiчня, 07:02
25 січня з 9:00 до 16:00 планується очищення зливосточної системи на ділянці від Майдану Незалежності
Рух Хрещатиком буде частково обмежено з 25 січня до 7 лютого
24 сiчня, 11:39

Новини

Де на вихідних 1-2 лютого придбати сільськогосподарську продукцію: адреси
Де на вихідних 1-2 лютого придбати сільськогосподарську продукцію: адреси
Повторна ВЛК та нові ціни на електроенергію: які зміни чекають на киян у лютому
Повторна ВЛК та нові ціни на електроенергію: які зміни чекають на киян у лютому
Компанія-забудовник та влада Києва йдуть до суду через екопарк «Осокорківські луки»
Компанія-забудовник та влада Києва йдуть до суду через екопарк «Осокорківські луки»
Помер заслужений артист України, провідний актор театру «Колесо» Станіслав Колокольніков
Помер заслужений артист України, провідний актор театру «Колесо» Станіслав Колокольніков
У Голосіївському районі Києва чоловік впав на піддашок підʼїзду багатоповерхівки (відео)
У Голосіївському районі Києва чоловік впав на піддашок підʼїзду багатоповерхівки (відео)
Поліція затримала чоловіка, який «замінував» низку столичних об’єктів інфраструктури
Поліція затримала чоловіка, який «замінував» низку столичних об’єктів інфраструктури

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 лютого: ситуація на фронті
130K
Стрітення Господнє 2025: історія свята, молитва, традиції, прикмети та заборони
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 лютого 2025
43K
На Землі стрімко піднімається один із континентів
36K
Авіакатастрофа у Вашингтоні: американські ЗМІ розкрили шокуючі подробиці
18K
Нова театральна інтрига у столиці. Колишній худрук театру Франка пішов до конкурентів

Новини

Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 1 лютого
Сьогодні, 06:00
Авіакатастрофа у Філадельфії, ворог завдав понад десять ударів по Запоріжжю: головне за ніч
Сьогодні, 05:48
Ліміти на грошові перекази, бронювання, розмір пенсії: що змінилося з 1 лютого
Сьогодні, 05:00
1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Удар по Одесі, нова снарядна ініціатива від Чехії. Головне за 31 січня
Вчора, 21:11
Туман, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 31 січня
Вчора, 05:55

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua