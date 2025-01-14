У Києві знайшли та покарали водія автомобіля BMW, який припаркувався на газоні

Інспектори розшукали порушника, провели з ним профілактичну бесіду та винесли постанову

У Києві правоохоронці відшукали та притягнули до відповідальності водія, який порушив ПДР. Як повідомили у патрульній поліції Києва, в мережі ширилося відео, як водій автомобіля BMW припаркувався на газоні в Печерському районі. Після того, як місцеві жителі зробили чоловіку зауваження, він поїхав з місця події.

Інспекторам вдалося розшукали порушника правил дорожнього руху. З ним провели профілактичну бесіду, щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил стоянки) КУпАП.

Згідно з п. 15.10 (є) правил дорожнього руху України, стоянка на газонах забороняється.

Нагадаємо, патрульна поліція прокоментувала поширений у соцмережах відеозапис затримання водія автомобіля у Подільському районі Києва. Правоохоронці розповіли, що під час патрулювання інспектори зупинили автомобіль Ford з номерним знаком, який не відповідав вимогам державних стандартів. Під час спілкування водій поводився агресивно та намагався піти з місця події, погрожуючи патрульним фізичною розправою.