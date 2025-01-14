Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві знайшли та покарали водія автомобіля BMW, який припаркувався на газоні

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві знайшли та покарали водія автомобіля BMW, який припаркувався на газоні
Згідно з правилами дорожнього руху України, стоянка на газонах забороняється
скриншот відео

Інспектори розшукали порушника, провели з ним профілактичну бесіду та винесли постанову

У Києві правоохоронці відшукали та притягнули до відповідальності водія, який порушив ПДР. Як повідомили у патрульній поліції Києва, в мережі ширилося відео, як водій автомобіля BMW припаркувався на газоні в Печерському районі. Після того, як місцеві жителі зробили чоловіку зауваження, він поїхав з місця події.

Інспекторам вдалося розшукали порушника правил дорожнього руху. З ним провели профілактичну бесіду, щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил стоянки) КУпАП.

Згідно з п. 15.10 (є) правил дорожнього руху України, стоянка на газонах забороняється.

Нагадаємо, патрульна поліція прокоментувала поширений у соцмережах відеозапис затримання водія автомобіля у Подільському районі Києва. Правоохоронці розповіли, що під час патрулювання інспектори зупинили автомобіль Ford з номерним знаком, який не відповідав вимогам державних стандартів. Під час спілкування водій поводився агресивно та намагався піти з місця події, погрожуючи патрульним фізичною розправою.

Читайте також:

Теги: водій відео Київ автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станом на 11:10 вологість повітря в Києві складає 96%
У Києві погіршилась якість повітря
12 сiчня, 11:19
Ірила Білик з Муратом Налкакіоглу оголосили новину
Що у Білик з колишнім Ані Лорак? Співачка заінтригувала співпрацею
10 сiчня, 18:38
Глава держави також повідомив, що під час засідання питання, чи буде продовжено формат «Рамштайн», не порушувалося
«Дуже хороший результат». Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн»
9 сiчня, 23:06
Дитина була у критичному стані
У Києві немовля кілька днів провело у замкненій квартирі, поліція розшукує 16-річну матір (оновлено)
5 сiчня, 22:16
На ділянці комунальні служби проведуть ремонт зливоприймальних колодязів
У перший день 2025 року в Києві обмежать рух транспорту біля мосту Патона
31 грудня, 2024, 22:29
Авіаційні експерти зауважують, що ймовірною причиною аварії могла бути несправність шасі
Літак врізався у стіну та спалахнув: у мережі з’явилося нове відео авіатрощі у Південній Кореї
29 грудня, 2024, 19:53
Прогноз погоди на 28 грудня
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 2024, 06:00
Пропагандисту призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна
У Харкові винесено вирок адміністратору проросійського Telegram-каналу
25 грудня, 2024, 17:31
За словами Гілі, Британія планує переконувати інші держави продовжувати підтримувати Україну
До Києва приїхав міністр оборони Британії
18 грудня, 2024, 18:46

Новини

Київська перепічка може отримати статус нематеріальної культурної спадщини України
Київська перепічка може отримати статус нематеріальної культурної спадщини України
У Києві знайшли та покарали водія автомобіля BMW, який припаркувався на газоні
У Києві знайшли та покарали водія автомобіля BMW, який припаркувався на газоні
Оператор газотранспортної системи підписав контракт на 1,6 млрд грн з фірмою, що пов'язана з Брагінським
Оператор газотранспортної системи підписав контракт на 1,6 млрд грн з фірмою, що пов'язана з Брагінським
На Київщині побудувано нові фортифікації (фото)
На Київщині побудувано нові фортифікації (фото)
На Київщині ліквідовано цех, який підробляв каву відомих світових брендів (фото)
На Київщині ліквідовано цех, який підробляв каву відомих світових брендів (фото)
Вступ до аспірантури за $2тис. Справу експроректора столичного університету скеровано до суду
Вступ до аспірантури за $2тис. Справу експроректора столичного університету скеровано до суду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 січня: ситуація на фронті
93K
Обвинувачений у вбивстві Фаріон розповів, як він виконує заповіт покійної
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 січня 2025
33K
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23K
«Доведеться вивчати російську мову». Рютте звернувся до жителів європейських країн
20K
Хто допоміг росіянам атакувати Київ 1 січня? Спіймано агентку

Новини

Кремль відправив студентів-медиків з Якутії лікувати жителів тимчасово окупованої Донеччини
Сьогодні, 05:11
За яких умов можливе оформлення ДТП без виклику поліції? Пояснення
Сьогодні, 02:49
У Львові дев’ятеро людей отруїлися чадним газом, серед них п’ять дітей
Сьогодні, 02:01
На Сумщині ворог атакував безпілотником автівку цивільних: є загибла та поранений
Сьогодні, 01:29
Ворог окупував Зелене та просунувся в Торецьку, – DeepState
Сьогодні, 00:55
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua