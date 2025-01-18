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Віталій Кличко отримав нового суперника. Хто такий Тимур Ткаченко?

glavcom.ua
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КМВА очолив перспективний Тимур Ткаченко
колаж: glavcom.ua

Амбітного Ткаченка вигодував сам «Удар»

Під новорічну ялинку Банкова підклала столичному міському голові Віталію Кличку черговий не дуже приємний сюрприз. Замість вже зрозумілого меру генерал-полковника Сергія Попка керівником КМВА призначено 35-річного заступника міністра розвитку громад та територій України Тимура Ткаченка.

Обізнані люди кажуть: Офіс президента був не дуже задоволений роботою попереднього голови Київської міської військової адміністрації. Попко начебто завалив покладену на нього таємну місію – не зміг розхитати мера і голову Київської міської державної адміністрації Кличка.

Команді мера з часом вдалося посадити генерала у теплу ванну. «Слуги народу» не під запис бідкаються: візував все, що підносили. А треба ж було опиратися...

Найбільшою турботою очільника КМВА, звичайно, були безпека та комфорт киян, а ще, як подейкують недоброзичливці, використання його прізвища у родовому відмінку. Начебто цю форму навіть заборонили в офіційній комунікації.

Хто-хто, а я у це точно і не повірю, і не перевірю))) – треба перечитати Telegram КМВА за цілих 800 днів перебування генерала на посаді.

І ось проблему вирішили. Під ялинку.

КМВА очолив перспективний Тимур Ткаченко.

Гостра реакція команди мера засвідчила: цей удар дуже підступний.

Амбітного Ткаченка вигодував сам «Удар», і тепер цей молодий форвард грає за команду суперників. І вже сходу фінтить))

Про те, як новий очільник військової адміністрації опинився на протилежному боці барикад, хто просуває імпозантного Ткаченка (Мамедова) і яких дуже впливових покровителів і родичів він має – читайте детальніше тут: Тимур і його команда. Хто облаштував новий капкан для Кличка

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Джерело
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Теги: Віталій Кличко Київ КМДА Офіс президента звільнення Тимур Ткаченко

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