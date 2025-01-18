Віталій Кличко отримав нового суперника. Хто такий Тимур Ткаченко?
Амбітного Ткаченка вигодував сам «Удар»
Під новорічну ялинку Банкова підклала столичному міському голові Віталію Кличку черговий не дуже приємний сюрприз. Замість вже зрозумілого меру генерал-полковника Сергія Попка керівником КМВА призначено 35-річного заступника міністра розвитку громад та територій України Тимура Ткаченка.
Обізнані люди кажуть: Офіс президента був не дуже задоволений роботою попереднього голови Київської міської військової адміністрації. Попко начебто завалив покладену на нього таємну місію – не зміг розхитати мера і голову Київської міської державної адміністрації Кличка.
Команді мера з часом вдалося посадити генерала у теплу ванну. «Слуги народу» не під запис бідкаються: візував все, що підносили. А треба ж було опиратися...
Найбільшою турботою очільника КМВА, звичайно, були безпека та комфорт киян, а ще, як подейкують недоброзичливці, використання його прізвища у родовому відмінку. Начебто цю форму навіть заборонили в офіційній комунікації.
Хто-хто, а я у це точно і не повірю, і не перевірю))) – треба перечитати Telegram КМВА за цілих 800 днів перебування генерала на посаді.
І ось проблему вирішили. Під ялинку.
КМВА очолив перспективний Тимур Ткаченко.
Гостра реакція команди мера засвідчила: цей удар дуже підступний.
Амбітного Ткаченка вигодував сам «Удар», і тепер цей молодий форвард грає за команду суперників. І вже сходу фінтить))
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