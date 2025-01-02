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Рятувальники деблокували водія з вантажівки, яка злетіла з Південного мосту

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Рятувальники деблокували водія з вантажівки, яка злетіла з Південного мосту
На місці виклику працювало дев'ять рятувальників та дві одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві, Facebook

За попередньою інформацією, внаслідок поганого самопочуття, водій вантажного автомобіля Volvo не впорався з керуванням та перекинувся з мосту

У Голосіївському районі Києва рятувальники деблокували водія з вантажівки, яка потрапила у дорожньо-транспортну пригоду на з'їзді з Південного мосту. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м.Києві.

Повідомляється, що 2 січня о 06:45 до рятувальників Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на з'їзді з Південного мосту.

Водій вантажного автомобіля Volvo не впорався з керуванням та перекинувся з мосту
Водій вантажного автомобіля Volvo не впорався з керуванням та перекинувся з мосту
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві, Facebook

За попередньою інформацією, внаслідок поганого самопочуття, водій вантажного автомобіля Volvo не впорався з керуванням та перекинувся з мосту.

Рятувальники деблокували водія вантажівки й передали медикам
Рятувальники деблокували водія вантажівки й передали медикам
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві, Facebook

Рятувальники деблокували водія вантажівки й передали медикам. Чоловік від госпіталізації відмовився.

Вогнеборці здійснили змив пального з проїжджої частини.

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На місці виклику працювало дев'ять рятувальників та дві одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві, Facebook

На місці виклику працювало дев'ять рятувальників та дві одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Причину події будуть встановлювати правоохоронці. 

Як повідомлялося раніше, у Києві на Видубичах фура пробила паркан та злетіла з мосту.  

Кілька деів тому між селами Залужжя та Макарьово Мукачівського району Запорізької області перекинувся пасажирський автобус. Дев'ятьох постраждалих було госпіталізовано.  На момент аварії в автобусі перебували 25 пасажирів, з яких дев'ять осіб були госпіталізовані до Мукачівської центральної районної лікарні імені Святого Мартина.

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Теги: вантажівки водій рятувальники самопочуття чоловік Volvo ДТП Київ

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