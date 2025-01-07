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Спецпредставник Трампа відклав візит в Україну до інавгурації – Reuters

Ірина Бура
glavcom.ua
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Спецпредставник Трампа відклав візит в Україну до інавгурації – Reuters
Очікується, що Келлог приїде в Україну після того, як Трамп вступить на посаду, але точну дату візиту ще не визначено
фото з відкритих джерел

Келлогг відклав поїздки і до інших європейських столиць

Спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа в Україні Кіт Келлогг відклав поїздку до Києва та інших європейських столиць до інавгурації Трампа 20 січня. Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Зазначається, що генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлогг, який має стати спеціальним представником Трампа з питань України та Росії, спочатку планував відвідати Київ для зустрічі з українськими лідерами на початку січня. Його команда також готувала зустрічі з офіційними особами в інших європейських столицях, зокрема в Римі та Парижі.

Ця поїздка мала б стати першим візитом нових чиновників адміністрації Трампа до Києва після виборів 5 листопада.

Очікується, що Келлог приїде в Україну після того, як Трамп вступить на посаду, але точну дату візиту ще не визначено.

Причини, через які Келлог відкладає поїздку, наразі невідомі.

«Трамп неодноразово заявляв під час передвиборчої кампанії, що може вирішити війну в Україні протягом 24 годин після вступу на посаду, але він не досягнув значного прогресу в цьому напрямку. Тим не менш, намагання швидко згорнути конфлікт залишається ключовим пріоритетом його нової адміністрації», – йдеться в публікації.

Нагадаємо, спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог планує відвідати Київ на початку січня, де має зустрітися з високопоставленими українськими чиновниками. Водночас спецпредставник не планує летіти до Москви.

Раніше Трам заявив, вже досяг «невеликого прогресу» для припинення російсько-української війни. Під час пресконференції політик заявив, що отримав від української сторони «сигнали про прагнення зупинити війну», тож має намір «контактувати з російським диктатором Володимиром Путіним щодо цього». Трамп також наголосив, що жертви в обох сторін вищі, ніж заявляється офіційно.

Раніше повідомлялося, що Трамп серйозно налаштований досягти перемир'я в російсько-українській війні у перший день своєї другої каденції. Водночас його команда досі не представила якогось конкретного плану для цього.

Як повідомлялося, спецпредставник США з питань України Кіт Келлог зауважив, що війна Росії проти України може закінчитися найближчими місяцями. Раніше Кіт Келлог заявив, що готовий забезпечити «мир через силу».

До слова, команда Трампа з національної безпеки провела перемовини з адміністрацією чинного американського лідера Джо Байдена та українськими чиновниками щодо пошуку способу закінчення війни.

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Теги: росія конфлікт росіяни ворог інавгурація Дональд Трамп війна США Київ окупанти Кіт Келлог

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