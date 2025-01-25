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На вихідних 25-26 січня у Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки (адреси)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На вихідних 25-26 січня у Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки (адреси)
Також на вихідних можна відвідати комунальні ринки
фото з відкритих джерел

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги

Цими вихідними, 25-26 січня, у столиці заплановано продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.   

Придбати продукти харчування від фермерських господарств можна буде на наступних локаціях: 

25 січня (субота) в:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі – вул. Олександри Екстер (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини), вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської);
  • Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

26 січня (неділя) в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;
  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, в Україні почали знижуватись ціни на моркву. Виробники пропонують до продажу ці коренеплоди по 23-30 грн/кг ($ 0,54-0,71/кг) залежно від якості та обсягу партії.  При цьому зазначено, що виробники змушені знижувати ціни, навіть коли якісної продукції на ринку мало. За словами виробників, на ціни тисне дуже стриманий попит на овочі середньої та низької якості. Гуртові компанії та роздрібні мережі готові закуповувати моркву лише невеликими партіями. Вони пояснюють своє рішення тим, що реалізація коренеплоду розвивається низькими темпами.

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Теги: У Лей укриття партії ринок

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