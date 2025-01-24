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Із 25 січня до 7 лютого частково буде обмежено рух на вулиці Хрещатик

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Із 25 січня до 7 лютого частково буде обмежено рух на вулиці Хрещатик
25 січня з 9:00 до 16:00 планується очищення зливосточної системи на ділянці від Майдану Незалежності
фото з відкритих джерел

Фахівці«Київавтодору» ліквідовуватимуть просідання на дорожньому полотні на примиканні вулиці Хрещатик до Європейської площі 

Із 25 січня до 7 лютого на примиканні вулиці Хрещатик до Європейської площі тимчасово обмежуватимуть рух транспорту. Про це попереджають у КК «Київавтодор».

У цей період на цій ділянці фахівці ліквідовуватимуть просідання на дорожньому полотні.

Також 25 січня з 9:00 до 16:00 планується очищення зливосточної системи на ділянці від Майдану Незалежності до Бессарабської площі.

Комунальна корпорація «Київавтодор» просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

На примиканні Хрещатика до Європейської площі тимчасово буде обмежено рух транспорту на час робіт (схема об'їзду)
На примиканні Хрещатика до Європейської площі тимчасово буде обмежено рух транспорту на час робіт (схема об'їзду)
фото: комунальна компанія «Київавтодор»

Нагадаємо, цими вихідними, 25 та 26 січня, у Києві буде змінено рух низки автобусних та тролейбусник маршрутів через заплановані продовольчі ярмарки. Так,  25 січня зі змінами руху курсуватимуть маршрути автобусів №№ 2, 6, 39, 44, 49, 87, 95, 110 та тролейбусів №№ 34, 37-А. Також 26 січня буде змінено маршрут автобусів  № 31.

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Теги: Київавтодор дороги Київ

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