Чому в Україні зросли ціни на мандарини?

Якщо погодні умови стабілізуються, а логістичні витрати зменшаться, ціни можуть почати поступово знижуватися до кінця зими

У січні погодні умови в регіонах-виробниках значно ускладнили збір урожаю мандарин. Це спричинило обмеження на постачання та зростання оптових цін. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зменшення врожаю внаслідок несприятливої погоди в Туреччині та Іспанії, зростання логістичних витрат, девальвація гривні та збільшений попит сприяли зростанню цін на мандарини, які після пікових з 97 грн/кг у грудні знизилися до 60-65 грн/кг у січні.

У Туреччині через дощі та заморозки урожай зменшився, що призвело до скорочення обсягів експорту. Іспанія стикнулася з посухою, через що також сталось помітне зменшення врожаю. У подальшому ціни на цитрусові мають зменшуватися, якщо не завадять девальвація та проблеми з імпортом.

«Коливання цін на мандарини у січні 2025 року були спричинені сукупністю внутрішніх і зовнішніх факторів, які вплинули як на імпорт, так і на внутрішній ринок України», – сказала Тетяна Попович, керівниця відділу маркетингу ринку «Шувар».

Вона зауважила, що мандарини постачаються на «Шувар» із Туреччини, Іспанії, Єгипту, Греції та Італії. У січні погодні умови в регіонах-виробниках значно ускладнили збір урожаю. У Туреччині через дощі та заморозки урожай зменшився, що призвело до скорочення обсягів експорту. Іспанія стикнулася з посухою. Це спричинило обмеження на постачання та зростання оптових цін.

У грудні та січні традиційно зростає попит на мандарини через новорічні та різдвяні свята. Вплив мала зміна календаря святкувань. Проте через менші обсяги постачання, навіть після свят ціни залишалися вищими за середні. Надалі якщо погодні умови стабілізуються, а логістичні витрати зменшаться, ціни можуть почати поступово знижуватися до кінця зими. Водночас можливі нові стрибки цін, якщо девальвація гривні або проблеми з імпортом продовжаться.