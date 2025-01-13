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Оператор газотранспортної системи підписав контракт на 1,6 млрд грн з фірмою, що пов'язана з Брагінським

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Оператор газотранспортної системи підписав контракт на 1,6 млрд грн з фірмою, що пов'язана з Брагінським
Фірма належить родичці бізнес-партнера колишнього керівника столичного метрополітену Віктора Брагінського
фото з відкритих джерел

Оператор газотранспортної системи є монопольною структурою, яка забезпечує транспортування природного газу

Наприкінці 2024 року Оператор газотранспортної системи України уклав два контракти загальною вартістю 1,6 млрд грн на будівництво засекречених об’єктах із ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика». Минулого року ця фірма опинилася в епіцентрі корупційного скандалу через можливі розкрадання коштів «Київським метрополітеном». Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Як зазначають журналісти, Оператор газотранспортної системи є монопольною структурою, яка забезпечує транспортування природного газу. Спочатку у жовтні він підписав з підприємством контракт на будівництво газових турбінних установок для генерації електричної енергії – за 74,4 млн грн.

Йдеться про монтаж газотурбінних установок Man MGT-6000, такі установки використовують для децентралізації та розподілення потужностей з генерації електроенергії, зокрема як один із способів забезпечення живлення в умовах блекаутів. Підряд дістався ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика» без конкурсу оскільки закон дозволяє робити це, якщо йдеться про підготовку до опалювального сезону. Водночас у договорі відсутній детальний кошторис: зазначені лише ціни на окремі етапи робіт – але не на матеріали й обладнання.

Наприкінці грудня оператор уклав договір з ТОВ «КБ «ТЕА» на 1,43 млрд грн на реконструкцію компресорної станції (будівельні роботи та поточний ремонт). У тендері взяли участь лише два учасники – українське ТОВ «КБ «ТЕА» і турецький будівельний гігант ONUR. Серед вимог від замовника були такі, що цілком очевидно обмежували участь в торгах дрібних підрядників: річний оборот не менше 50% вартості контракту та наявність аналогічних контрактів вартістю не менше $7,5 млн за раз. Другу вимогу оскаржили й змусили видалити, але скаржник на тендер в результаті так і не прийшов.

Перелік цін в договорі дає підстави говорити про закладений у контракт ризик переплати за деякі матеріали та обладнання. Водночас чи буде цей ризик реалізований, буде зрозуміло лише по завершенню контракту.

Нагадаємо, КП «Київський метрополітен» під керівництвом Віктора Брагінського віддав підряд на капітальний ремонт «червоної гілки» столичного метро вартістю 1,5 млрд грн компанії, оформленій на родичку бізнес-партнера Брагінського. Жінка викладає класичну хореографію в академії танцю.

Контракт було укладено 3 грудня 2022 між КП «Київський метрополітен» та ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика» на капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії. На запит журналістів уточними, чому підрядником обрана саме ця компанія, у метрополітені відповіли, що «інформація загальному розголошенню не підлягає».

Виявилося, що компанія оформлена на Тетяну Белецьку, балерину й педагога Національної опери, а за сумісництвом – тещу давнього бізнес-партнера Брагінського, Кирила Кривця.

До того, як очолити Метрополітен, Брагінський працював у структурах НАК «Нафтогаз», там же у той період працював і Кривець. «Оператор ГТС», від якого ТОВ «КБ «ТЕА» має отримати 1,6 млрд грн – створений із філії «Укртрансгазу», тобто історично також належить до структури групи «Нафтогазу».

До слова, 15 березня 2024 року директор столичного метро Віктор Брагінський написав заяву на звільнення. Обов’язки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський.

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Теги: метро Київ столиця будівництво корупція в Україні

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