У Києві під час тривоги прогримів вибух

Перебувайте в укриттях!

Жителі столиці під час повітряної тривоги почули гучні вибухи.

Російські терористи в останній день 2024 року атакувають Київ ракетами.

Перебувайте в укриттях!

У КМДА повідомили, що в місті працюють Сили протиповітряної оборони.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

До слова, триває 1042-й день повномасштабної війни.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети. Крім цього, здійснив майже 4500 обстрілів, з них 198 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для ураження 1864 дрони-камікадзе.