У суді щодо перейменування проспектів Бандери і Шухевича сталася бійка (відео)



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Бійка у Шостому апеляційному адміністративному суді Києва Фото: скріншот відео

Під час бійки надійшло повідомлення про замінування суду

Сьогодні, 28 жовтня, під час засідання Шостого апеляційного адміністративного суду Києва щодо розгляду апеляції на рішення Окружного адмінсуду Києва, що скасував перейменування проспектів Степана Бандери і Романа Шухевича, сталася бійка.

Як з'ясувалося, на судовому засіданні головувала колегія з трьох суддів разом з головуючою суддею Оксаною Епель. Вона на початку засідання заявила, що сьогодні відбулися зміни у складі колегії суддів. У свою чергу представники позивачів заявили, що не довіряють всій колегії суддів через зміну судді, оскільки, на їхню думку, судді упереджені. Через це вони написали заяву про відвід колегії суддів, повідомляє Сегодня.

Коли судді пішли в дорадчу кімнату для ухвалення рішення, в зал зайшли чоловіки, які прийшли підтримати сторону позивача, але їх почали виштовхувати. Почалася штовханина, яка переросла в бійку.

Судді вийшли з нарадчої кімнати під час бійки і, незважаючи на все, зачитали рішення. Колегія суддів ухвалила рішення, що заяву про відвід розглядатиме інший суддя. Коли це буде, невідомо, повідомляє Insider.

Крім того, в цей час було оголошено, що надійшло повідомлення про замінування суду, і тому почалася евакуація.

Нагадаємо, 25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на Степана Бандери і проспекту генерала Ватутіна на Шухевича.

Мер Києва Віталій Кличко вже заявив, що реваншу не буде, столична влада подасть апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, що скасував перейменування двох проспектів.

Як відомо, Київська міська рада перейменувала Московський проспект в українській столиці на проспект Степана Бандери в липні 2016 року.

Київрада проголосувала за перейменування проспекту генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича (головнокомандувача Української повстанської армії) в червні 2017 року.