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Демонтаж зруйнованих окупантами приватних будинків розпочали у Бучі

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Демонтаж зруйнованих окупантами приватних будинків розпочали у Бучі
Приватні будинки мешканців Бучі були зруйновані під час окупації російськими загарбниками
фото: t.me/buchaservice

Демонтаж приватних будинків у Бучі фінансуються урядом Японії

В Бучанській територіальній громаді почали демонтувати зруйнованих приватних будинків. Про це повідомило КП «Бучасервіс».

За даними місцевих комунальників, у Бучі стартував проект Програми розвитку ООН (UNDP) щодо екстреного відновлення житлових будинків. Проєкт фінансується урядом Японії. В рамках проєкту найближчим часом будуть демонтовані майже три десятки будинків, що були знищені російськими окупантами навесні торік.

Демонтаж зруйнованих окупантами приватних будинків розпочали у Бучі фото 1

Невдовзі планують ліквідувати стихійне сміттєзвалище по вулиці Депутатській у Бучі, що утворилося після деокупації міста.

Перед початком демонтажу фахівці обстежують території щодо наявності вибухонебезпечних предметів. Під час проведення робіт будівлі повністю відключають від інженерних мереж.

Теги: Буча Київщина війна

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