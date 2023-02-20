Демонтаж зруйнованих окупантами приватних будинків розпочали у Бучі

Приватні будинки мешканців Бучі були зруйновані під час окупації російськими загарбниками

Демонтаж приватних будинків у Бучі фінансуються урядом Японії

В Бучанській територіальній громаді почали демонтувати зруйнованих приватних будинків. Про це повідомило КП «Бучасервіс».

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За даними місцевих комунальників, у Бучі стартував проект Програми розвитку ООН (UNDP) щодо екстреного відновлення житлових будинків. Проєкт фінансується урядом Японії. В рамках проєкту найближчим часом будуть демонтовані майже три десятки будинків, що були знищені російськими окупантами навесні торік.

Невдовзі планують ліквідувати стихійне сміттєзвалище по вулиці Депутатській у Бучі, що утворилося після деокупації міста.

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Перед початком демонтажу фахівці обстежують території щодо наявності вибухонебезпечних предметів. Під час проведення робіт будівлі повністю відключають від інженерних мереж.