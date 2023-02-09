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«Фотожаби» з Путіним та порівняння з Гітлером. Росія готує завдання для штучного інтелекту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Фотожаби» з Путіним та порівняння з Гітлером. Росія готує завдання для штучного інтелекту
фото з відкритих джерел

Система «Вепрь» автоматично відстежуватиме медіаматеріали та шукатиме у них «заборонену інформацію»

Роскомнагляд та його підрозділ під назвою Головний радіочастотний центр планують відстежувати російський сегмент інтернету за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на внутрішні документи Роскомнагляду.

Зазначається, що розробляється система «Вепрь», яка автоматично відстежуватиме медіаматеріали та шукатиме у них «заборонену інформацію». Це «фейки» про перших осіб держави, державу та країну, підміну та дискредитацію традиційних цінностей, маніпуляцію громадською думкою та негатив щодо перших осіб держави тощо. Загалом «Вепрь» відслідковуватиме 100 тем.

Крім того, Роскомнагляд також працює над системами «Мир» та «Окулус», які за допомогою штучного інтелекту будуть знаходити та блокувати заборонену інформацію в текстах, на картинках та відео. «Окулус» розпізнаватиме і визначатиме учасників протестів з фото та відео, а також відстежуватиме фотожаби, демотиватори, шаржі, карикатури, статеві зносини з Путіним та порівняння його з Гітлером.

Також у списку порушень – демонстрація привабливості образу представників ЛГБТ-культури та зображення осіб, які не відповідають традиційному образу чоловіка та жінки (наприклад, маскулінні жіночі особи, нафарбовані чоловіки).

До слова, нещодавно Європарламент спільно з Фондом «Бабин Яр» провели слухання і розвінчали найбільший міф про Путіна.

Теги: Україна окупанти росія війна путін

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