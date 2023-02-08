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Британія запровадила нові санкції проти Росії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Британія запровадила нові санкції проти Росії
фото ілюстративне

Санкції стосуються шістьох організацій, вісьмох фізичних та однієї юридичної особи

Велика Британія оголосила про запровадження нових санкції проти проти кремлівських еліт та організацій, що постачають військову техніку, таку як безпілотники. Про це йдеться на сайті британського уряду.

Санкції стосуються шістьох організацій, які надають військове обладнання, зокрема безпілотники, для російського вторгнення в Україну, а також вісьмох фізичних та однієї юридичної особи, пов'язаних з фінансовими мережами, які допомагають підтримувати багатство та владу кремлівської еліти.

Сьогоднішні санкції спрямовані проти організацій:

  • Об'єднана двигунобудівна корпорація, виробник російських безпілотників, які були використані для знищення українських бойових машин;
  • «РТ-Комплект», який виробляє деталі для гелікоптерів, що використовуються Росією під час нападу на Україну;
  • «Оборонлогістика», яка організовує транспортування та доставку російської військової техніки;
  • «Універсалмаш» і «Ліпєцк», які виробляють або модифікують гусеничні шасі для зенітно-ракетних комплексів, що використовуються російськими збройними силами в Україні;
  • «Топаз», компанія-розробник програмного забезпечення для військової авіації.

Також під санкції потрапила компанія Moscoms LLC, що надає ІТ-послуги. Компанія виступає сполучною ланкою для російської еліти, надаючи хост-домени багатьом учасникам дестабілізації в Україні. Сюди входить LLCinvest.ru, який пов'язаний з 86 компаніями з путінської мережі загальною вартістю 3,7 мільярда фунтів стерлінгів. Домен LLCInvest також використовується організацією, яка володіє яхтою «Шелест», пов'язаною з Путіним і регулярно використовуваною для поїздок до його палацу.

До сьогоднішнього пакету також увійшли особи, пов'язані з розкішними резиденціями Путіна, включаючи «палац Путіна» вартістю 100 млрд рублів і «дачу Путіна на березі озера»:

  • Борис Тітов – уповноважений при президентові РФ з прав підприємців, який отримав цю посаду після купівлі 740 гектарів виноградників на території палацу;
  • Ніколай Єгоров – донедавна заступник голови правління найбільшого приватного нафтопереробного заводу в Росії;
  • Сергій Руднов – власник прокремлівського видання Regnum;
  • Світлана Кривоногих – акціонер банку «Росія» та «Національної Медіа Групи», які послідовно просувають російську агресію в Україні;
  • Віктор Мячин – власник російської компанії з технічного обслуговування та ремонту літаків «Аеростарт»;
  • Олексій Репік – голова правління «Р-Фарм», російської фармацевтичної компанії, яка отримала фінансування від Російського фонду прямих інвестицій. Повідомляється, що Репік мав чотири зустрічі з Путіним за останній рік, а також є власником літака M-FINE, яким користується донька Путіна;
  • Євгеній Школов – колишній помічник президента і заступник голови ради директорів ВАТ «Системний оператор Єдиної енергетичної системи»;
  • Павєл Тітов – президент «Ділової Росії», асоціації, яка представляє інтереси підприємців і була створена його батьком, Борисом Тітовим.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Великій Британії.

Теги: Велика Британія росія санкції війна

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