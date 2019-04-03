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    Політика

    Порошенко влаштував у Telegram голосування щодо дебатів із Зеленським

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    Президент України Петро Порошенко - Порошенко влаштував у Telegram голосування щодо дебатів із Зеленським
    Президент України Петро Порошенко

    Порошенко пропонує своїм читачам відповісти на «риторичне запитання»

    Президент України Петро Порошенко відповів на ультиматум кандидата в президенти Володимира Зеленського про дебати на стадіоні НСК «Олімпійським.

    Чинний глава держави розмістив голосування у своєму каналі в Telegram.

    «Закон «Про вибори президента України» визначає, що «Теледебати проводяться в останню п'ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі». Насправді, питання риторичне, але як би діяв ти?», - написав Порошенко.

    Далі можна вибрати варіант: «Чинив би законно» і «Порушив би закон».

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    Раніше Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з діючим президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

    Натомість «Олімпійський» заперечив проведення дебатів на стадіоні.

    У БПП відповіли на заклик Зеленського: Порошенко не буде зустрічатись на стадіоні.

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