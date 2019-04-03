Порошенко влаштував у Telegram голосування щодо дебатів із Зеленським



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Президент України Петро Порошенко

Порошенко пропонує своїм читачам відповісти на «риторичне запитання»

Президент України Петро Порошенко відповів на ультиматум кандидата в президенти Володимира Зеленського про дебати на стадіоні НСК «Олімпійським.

Чинний глава держави розмістив голосування у своєму каналі в Telegram.

«Закон «Про вибори президента України» визначає, що «Теледебати проводяться в останню п'ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі». Насправді, питання риторичне, але як би діяв ти?», - написав Порошенко.

Далі можна вибрати варіант: «Чинив би законно» і «Порушив би закон».

Раніше Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з діючим президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

Натомість «Олімпійський» заперечив проведення дебатів на стадіоні.

У БПП відповіли на заклик Зеленського: Порошенко не буде зустрічатись на стадіоні.