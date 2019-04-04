УНА-УНСО закликала українців підтримати Порошенка



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«При всіх його недоліках - Порошенко президент, за якого держава вистояла під російською навалою», - підкреслили в УНА-УНСО

У зверненні Проводу УНА-УНСО українців застерегли, що Україні загрожує втрата державності

Керівництво УНА-УНСО прийняло рішення підтримати в другому турі президентських виборів Петра Порошенка.

Про це говориться у зверненні Проводу УНА-УНСО до громадян України.

«Україна знову підійшла до Рубікону - перед важким вибором і загрозою втрати державності... Загроза обрання Володимира Зеленського – це не тільки загроза повернення всевладдя олігархів. Це прорив «русского міра» у саме серце української держави – це реальна загроза реваншу Москви», - підкреслюється у зверненні.

Водночас в УНА-УНСО зауважили, що мають «претензії і до Петра Порошенка».

«Можливо, ми будемо ще не раз запалювати шини і будемо вимагати від нього дій проти корупціонерів, зрадників та інших ворогів українського народу. Але при всіх його недоліках – він президент, за якого держава вистояла під російською навалою і зроблено чи не найбільше для розвитку української мови та культури, становленню Православної Церкви України», - говориться у зверненні.

Крім того, в УНА-УНСО звернулися до членів ВО «Свобода», «Правого Сектора», «Конгресу Українських Націоналістів», «Національного Корпусу», «ОУН (б)», «ОУН (м)», «С14», ГО «Карпатська Січ» та інших патріотичних організацій з вимогою також зробити правильний вибір.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ Недійсними визнано 1.18% бюлетенів

Нагадаємо, напередодні кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з діючим президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

Натомість «Олімпійський» заперечив проведення дебатів на стадіоні.

У БПП відповіли на заклик Зеленського: Порошенко не буде зустрічатись на стадіоні.

Петро Порошенко влаштував у Telegram голосування щодо дебатів із Зеленським.

Суспільне телебачення має технічну можливість провести трансляцію з НСК «Олімпійський», але «слово за ЦВК».

Порошенко заявив, що «дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах», але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійський».