«Стадіон, так стадіон»: Порошенко погодився на дебати із Зеленським



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Петро Порошенко у відеозверненні наголосив, що «дебати - це не шоу, вони робляться не заради видовища на стадіоні» Скріншот з відео

«Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу», - наголосив Порошенко

Чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що «дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах», але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійський».

«Володимире Олександровичу. Я радий, що ви, хоч і якось невпевнено, але прийняли запрошення провести дебати. Ми з вами дуже різні», - заявив Порошенко у відеозверненні до Зеленського.

Він наголосив, що «дебати - це не шоу, вони робляться не заради видовища на стадіоні».

«Дебати - це серйозна дискусія про стратегію розвитку країни, про цінності, про історичний вектор, про пріоритети, країна не просто обирає, вона довіряє свою долю», - додав Порошенко.

Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей.



Але стадіон, так стадіон.



Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу. pic.twitter.com/O0e9AInEO5 — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 апреля 2019 г.

«Правила дебатів прописані в законі про вибори президента, почитайте їх, будь ласка. Вони можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже уставлені правила. Але стадіон, так стадіон. Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу», - наголосив чинний глава держави.

Раніше кандидат у президент України Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з діючим президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

Натомість «Олімпійський» заперечив проведення дебатів на стадіоні.

У БПП відповіли на заклик Зеленського: Порошенко не буде зустрічатись на стадіоні.

Петро Порошенко влаштував у Telegram голосування щодо дебатів із Зеленським.

Суспільне телебачення має технічну можливість провести трансляцію з НСК «Олімпійський», але «слово за ЦВК.»