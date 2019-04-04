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    «Стадіон, так стадіон»: Порошенко погодився на дебати із Зеленським

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    Петро Порошенко у відеозверненні&nbsp;наголосив, що &laquo;дебати - це не шоу, вони робляться не заради видовища на стадіоні&raquo; - «Стадіон, так стадіон»: Порошенко погодився на дебати із Зеленським
    Петро Порошенко у відеозверненні наголосив, що «дебати - це не шоу, вони робляться не заради видовища на стадіоні»
    Скріншот з відео

    «Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу», - наголосив Порошенко

    Чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що «дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах», але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійський».

    «Володимире Олександровичу. Я радий, що ви, хоч і якось невпевнено, але прийняли запрошення провести дебати. Ми з вами дуже різні», - заявив Порошенко у відеозверненні до Зеленського.

    Він наголосив, що «дебати - це не шоу, вони робляться не заради видовища на стадіоні».

    «Дебати - це серйозна дискусія про стратегію розвитку країни, про цінності, про історичний вектор, про пріоритети, країна не просто обирає, вона довіряє свою долю», - додав Порошенко.

    «Правила дебатів прописані в законі про вибори президента, почитайте їх, будь ласка. Вони можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже уставлені правила. Але стадіон, так стадіон. Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу», - наголосив чинний глава держави.

    Раніше кандидат у президент України Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з діючим президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

    Натомість «Олімпійський» заперечив проведення дебатів на стадіоні.

    У БПП відповіли на заклик Зеленського: Порошенко не буде зустрічатись на стадіоні.

    Петро Порошенко влаштував у Telegram голосування щодо дебатів із Зеленським.

    Суспільне телебачення має технічну можливість провести трансляцію з НСК «Олімпійський», але «слово за ЦВК.»

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