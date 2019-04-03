#Задебати. Як Зеленського витягують з футляра

Доля дебатів залежить виключно від доброї волі Володимира Зеленського Джерело: ТСН

Порошенку варто пам’ятати, що сценаристи у Зеленського не менш талановиті, ніж на Банковій

Як здійснити подвиг та перемогти у другому турі? Сьогодні над вирішенням цієї надскладної задачі ламають голови у штабі Петра Порошенка. Одним зі способів знизити рейтинг конкурента в команді глави держави вважають теледебати з Володимиром Зеленським. Мовляв, на такій словесні дуелі діючий президент з його досвідом за годину (мінімальний час, який тривають дебати) продемонструє, що опонент – порожнє місце. У Зеленського дійсно бувають проблеми з формулюванням думок навіть в максимально дружній для нього атмосфері і дебати здаються чудовою можливістю продемонструвати це його виборцям, в тому числі, тим, які ще думають, чи віддавати свій голос за нього. Наразі «Суспільне ТВ», на якому мають відбутись дебати, запустило акцію #дебати_челендж та #хочубачитидебати, намагаючись продемонструвати широкий суспільний запит на них, ігнорувати який з боку кандидатів не комільфо.

Президентська команда заздалегідь готувала цю пастку для Зе. Перший віце-спікер Ірина Геращенко та її соратниця Марія Іонова з Блоку Порошенка ще до першого туру зареєстрували проект змін до закону «Про вибори президента України» (щодо обов'язковості теледебатів у разі призначення повторного голосування). Цим законопроектом передбачається, що «у разі відмови одного з кандидатів на пост президента України, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, взяти участь в теледебатах або неможливості його участі у них, ЦВК невідкладно приймає рішення про скасування реєстрації цього кандидата на пост президента, а виділений для теледебатів час надається іншому кандидату на пост для проведення передвиборної агітації». Таким чином за неучасть у дебатах запропоновано ввести найжорсткішу санкцію – зняття з виборів. Гіпотетично цей закон ще можна встигнути ухвалити до останньої п’ятниці перед другим туром – 19 квітня. Для цього у парламенту є наступний пленарний тиждень.

Мова на заваді

У виборчу ніч Зеленський, відповідаючи на заклик Порошенка, заявив, що він готовий до дебатів. Але вже наступного дня від членів його команди почали лунати коментарі, що в цих «собачих боях» нема сенсу і взагалі у коміка напружений гастрольний графік. Політконсультант Зеленського Дмитро Разумков договорився до того, що запропонував дочекатися спочатку другого туру, «а потім вирішувати проблеми в міру їх надходження». Тобто Разумков тільки зайвий раз підтвердив, що будь-яка публічна поява Зеленського на людях в іпостасі політика – це «проблема», якої Зеленському треба уникати будь-якими шляхами.

У штабі Порошенка це чудово розуміють. Саме по собі мусування теми дебатів пропрезидентськими спікерами є технологією, аби продемонструвати несерйозність та боягузтво конкурента. Проте, чи реально взагалі когось витягнути під софіти телекамер, закріпивши обов’язковість дебатів законодавчо?

Голова комітету з питань свободи слова Вікторія Сюмар з «Народного фронту» висловлює великий скепсис щодо такої ідеї. У депутата є два аргументи, які не врахували у штабі Порошенка. По-перше, не можна змінювати виборче законодавство під час кампанії. По-друге, наразі в Раді триває виснажливий розгляд законопроекту про мову, який через величезну кількість правок може і не завершитись до другого туру. Переривати цей розгляд іншими законопроектами не можна.

В інших фракціях також дуже неоднозначне ставлення до ініціативи президентських соратниць. Юрій Чижмар з Радикальної партії запевнив, що не буде голосувати за цей законопроект, якщо він таки буде винесений на розгляд. Він вважає, що норма про те, що кандидат через неучасть у теледебатах може бути знятий з реєстрації, порушує Конституцію.

В Опозиційному блоці теж вже не бажають підігравати діючому президенту. «Не тому, що ми проти теледебатів, – пояснює депутат від цієї фракції Микола Скорик. – Але приймати таке рішення між першим і другим туром тільки тому, що Петро Олексійович вважає, що виграє дебати у Зеленського, – це крутити законом, як циган сонцем. Чому Петро Олексійович не пішов на дебати перед першим туром з Тимошенко? І я думаю, що на ту різницю, яку ми побачили в першому турі, не може вплинути вже ніщо».

На думку Леоніда Ємця з «Народного фронту», законопроект про дебати не можна розглянути до другого туру навіть чисто з технічних причин: «До завершення розгляду закону про мову будь-яке інше питання Верховною Радою розглядатися не може. А правок стільки, що до виборів не вистачить часу, щоб їх всі розглянути, прийняти рішення і перейти до наступного. До того ж є позиція фракції БПП, що закон про мову має розглядатися після завершення президентської кампанії через небажання збільшувати соціальну напругу. Тож очевидно, що ніякого закону про дебати не може розглядатися до завершення виборів взагалі».

В БПП ж власну ініціативу, звісно, підтримують. «Звичайно, фракція буде голосувати, – запевняє представник Кабміну в парламенті Вадим Денисенко. – Дебати потрібні суспільству, треба, щоб відбулася панельна дуель між людьми, які п’ять років будуть керувати країною, слідкувати за безпекою і зміцнювати міжнародні зв’язки. В усьому світі дебати й робляться, щоб вони вплинули на ту частину населення, яка хоче почути, побачити, зрозуміти, на людей, які думають».

Один з авторів законопроекту Марія Іонова згадує, що свого часу вони з Геращенко вже ініціювали проект про обов’язковість дебатів, коли хотіли змусити прийти на них Януковича, але «Партія регіонів» його не підтримала.

«Всі говорять, що прийняття цього закону малоймовірно, але ніхто не говорить, що зробити, аби ці дебати відбулися, – журиться Іонова. – Це має бути спільна боротьба журналістів, громадськості. У нас ще не було такого кандидата, який не був політиком, громадським діячем, а все життя працював в індустрії розваг. А щодо законопроекту, то я б не казала, що прийняти його нереально – ми можемо завершити розгляд закону про мову в четвер і вийти на наступний».

Шанси для Зе

Варто зазначити, що хоча у Порошенка зверхньо розглядають Зеленського як явного андердога дебатів, він взмозі піднести сюрприз. Тут можна згадати приклад дебатів 2004 року між Віктором Ющенком та Віктором Януковичем.

Тоді теж очікувалось, що перший в словесному бою розірве малоосвіченого «проффесора» на шматки. Проте Ющенко, на думку багатьох, виглядав невпевнено, у той час як Янукович просто впевнено і з інтонацією повторював завчений текст, який йому написали політтехнологи.

Перші дебати в українській політиці відбулися ще в 1994 році, коли, здавалося б, інтелігентний та загартований компартійним минулим перший президент Леонід Кравчук мав на руках всі козирі, проте «технар» Кучма переміг, бо продемонстрував образ «мужика з народу». Соціологи запевняли, що вирішальні голоси за себе на виборах Кучма отримав саме завдяки дебатам, на яких говорив кострубато, але в якийсь момент просто грюкнув по столу і цим підкорив аудиторію.

У 1994 році дебати допомогли Леоніду Кучмі перемогти Леоніда Кравчука

Якщо всім світом (в тому числі, західним) Зеленського таки вдасться витягнути на дебати, то його команда цілком може розробити тактику, яка підкреслює його сильні сторони. Обох нинішніх переможців першого туру легко вивести з себе, і комік може спробувати використати імпульсивність конкурента. Наприклад, Зеленський може перетворити дебати у більш зручний для себе формат скетч-шоу. Сценаристи у нього точно не менш талановиті, ніж на Банковій. Благо, діючого голову держави є чим зачепити і це не тільки Томос та безвіз. Та навіть якщо Порошенко виглядатиме явним переможцем за результатами дебатів, не факт, що це суттєво додасть йому симпатій виборців. Всі і так знають, що Зеленський недосвідчений в політиці та держуправлінні, місцями недорікуватий, але це не завадило йому тріумфувати в першому турі. Проте діючий президент не в тій ситуації, аби перебирати методами, за допомогою яких можна переламати несприятливу для себе ситуацію. Дебати для нього – ледь не останній шанс. Хоча Порошенку і нагадують, що сам він в 2014 році відмовився від участі в дебатах знову ж із Тимошенко під приводом того, що «під час війни політикам не варто влаштовувати собачі бої».

Поки доля дебатів залежить виключно від доброї волі Зеленського. І вірогідність того, що Петро Олексійович буде знущатись в студії над манекеном, поки реальний кандидат вестиме чергове шоу «Кварталу» далеко від телецентру «Суспільного», дуже висока.

Павло Вуєць, Юлія Козлова, «Главком»

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