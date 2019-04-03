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    Політика

    У БПП відповіли на заклик Зеленського: Порошенко не буде зустрічатись на стадіоні

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    Кандидати у президенти України Володимир Зеленський та Петро Порошенко - У БПП відповіли на заклик Зеленського: Порошенко не буде зустрічатись на стадіоні
    Кандидати у президенти України Володимир Зеленський та Петро Порошенко

    Нардеп від БПП заявила, що «президент Порошенко - європеєць і він на стадіоні не буде зустрічатись, він буде зустрічатись в телестудії»

    Народний депутат від партії Блок Петра Порошенка Марія Іонова заявила, що президент Петро Порошенко не буде влаштовувати дебати з іншим кандидатом у президенти Володимиром Зеленським на стадіоні у Києві.

    Про це Іонова заявила в ефірі «Громадського».

    «Тому ми говоримо про ці дебати... Президент Порошенко - європеєць і він на стадіоні не буде зустрічатись, він буде зустрічатись в телестудії, де мають нормально, професійно відбутись дебати... а на стадіон до нього (Зеленського, - ред.) може прийти Павелко (президент Федерації футболу України, - ред.) і зіграти у футбол», - сказала Іонова.

    Раніше Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з діючим президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

    Натомість «Олімпійський» заперечив проведення дебатів на стадіоні.

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