У БПП відповіли на заклик Зеленського: Порошенко не буде зустрічатись на стадіоні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кандидати у президенти України Володимир Зеленський та Петро Порошенко

Нардеп від БПП заявила, що «президент Порошенко - європеєць і він на стадіоні не буде зустрічатись, він буде зустрічатись в телестудії»

Народний депутат від партії Блок Петра Порошенка Марія Іонова заявила, що президент Петро Порошенко не буде влаштовувати дебати з іншим кандидатом у президенти Володимиром Зеленським на стадіоні у Києві.

Про це Іонова заявила в ефірі «Громадського».

«Тому ми говоримо про ці дебати... Президент Порошенко - європеєць і він на стадіоні не буде зустрічатись, він буде зустрічатись в телестудії, де мають нормально, професійно відбутись дебати... а на стадіон до нього (Зеленського, - ред.) може прийти Павелко (президент Федерації футболу України, - ред.) і зіграти у футбол», - сказала Іонова.

Раніше Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з діючим президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

Натомість «Олімпійський» заперечив проведення дебатів на стадіоні.