«Суспільне» про дебати на НСК «Олімпійський»: слово за ЦВК



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Володимир Зеленський раніше покликав Петра Порошенка на дебати на стадіоні «Олімпійський»

На «Суспільному» посилаються на положення Центрвиборчкому про проведення дебатів від 2014 року

Суспільне телебачення має технічну можливість провести трансляцію з НСК «Олімпійський», проте це наразі не можна назвати дебатами.

Про це повідомляє «Громадське» із посиланням на прес-службу телеканалу.

На «Суспільному» посилаються на положення Центрвиборчкому про проведення дебатів від 2014 року. У ньому зазначено, що дебати проводять у студії національного мовника.

«Тому зараз слово за ЦВК. Якщо вони приймуть нове положення, в якому виключать цю норму, тоді дебати можливі. Якщо ні - то це буде шоу, або дискусія, але не дебати», - пояснили у прес-службі.

Раніше кандидат у президент України Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з діючим президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

Натомість «Олімпійський» заперечив проведення дебатів на стадіоні.

У БПП відповіли на заклик Зеленського: Порошенко не буде зустрічатись на стадіоні.

Петро Порошенко влаштував у Telegram голосування щодо дебатів із Зеленським.