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    Політика

    «Суспільне» про дебати на НСК «Олімпійський»: слово за ЦВК

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    <p>Володимир Зеленський раніше покликав Петра Порошенка на дебати на стадіоні &laquo;Олімпійський&raquo;</p> - «Суспільне» про дебати на НСК «Олімпійський»: слово за ЦВК

    Володимир Зеленський раніше покликав Петра Порошенка на дебати на стадіоні «Олімпійський»

    На «Суспільному» посилаються на положення Центрвиборчкому про проведення дебатів від 2014 року

    Суспільне телебачення має технічну можливість провести трансляцію з НСК «Олімпійський», проте це наразі не можна назвати дебатами.

    Про це повідомляє «Громадське» із посиланням на прес-службу телеканалу.

    На «Суспільному» посилаються на положення Центрвиборчкому про проведення дебатів від 2014 року. У ньому зазначено, що дебати проводять у студії національного мовника.

    «Тому зараз слово за ЦВК. Якщо вони приймуть нове положення, в якому виключать цю норму, тоді дебати можливі. Якщо ні - то це буде шоу, або дискусія, але не дебати», - пояснили у прес-службі.

    Раніше кандидат у президент України Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з діючим президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

    Натомість «Олімпійський» заперечив проведення дебатів на стадіоні.

    У БПП відповіли на заклик Зеленського: Порошенко не буде зустрічатись на стадіоні.

    Петро Порошенко влаштував у Telegram голосування щодо дебатів із Зеленським.

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