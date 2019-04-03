Зеленський блефує? «Олімпійський» заперечив проведення дебатів на стадіоні



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Кандидат Зеленський не узгоджував з керівництвом НСК графік проведення заходів на стадіоні

Керівництво державного підприємства НСК «Олімпійський» відповіло на заяву кандидата у президенти, шоумена Володимира Зеленського, в якій він закликав чинного главу держави провести дебати на головному стадіоні країни.

Про це йдеться у заяві підприємства на сторінці у «Фейсбук».

«До державного підприємства НСК «Олімпійський» не надходило жодних офіційних заявок, чи проектів угод на проведення дебатів між кандидатами в президенти України.

Пропозиція одного з кандидатів в президенти провести такі дебати на стадіоні НСК «Олімпійський» в Києві - є його власною ініціативою. Вона не обговорювалася з керівництвом держпідприємства та не узгоджувалася з графіком проведення заходів на стадіоні», - йдеться у повідомленні.

В разі надходження відповідних пропозицій адміністрація НСК «Олімпійський» буде розглядати їх в робочому порядку, повідомили в прес-службі компанії.

«Принагідно заявляємо, що НСК «Олімпійський» є аполітичним державним підприємством та не бере жодної участі у виборчій кампанії будь-кого з кандидатів у президенти України», - повідомили в НСК.

Раніше Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з діючим президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

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