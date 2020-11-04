Президент Азербайджану назвав умову для завершення війни в Нагірному Карабасі

Алієв вимагає від прем'єра Вірменії звільнити території Агдамського, Кельбеджарського та Лачинського районів

Азербайджан зі свого боку зупинить військові дії в разі, якщо Вірменія почне виведення військ з Нагірного Карабаху. Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, передає його пресслужба в середу, 4 листопада.

За словами Алієва, єдиним компромісом Вірменії повинно бути «повне звільнення всіх окупованих територій відповідно до резолюцій Ради безпеки ООН і виконанням їхніх основних принципів».

«Я неодноразово говорив і можу ще раз повторити, що якщо прем'єр-міністр Вірменії візьме зобов'язання про звільнення інших територій, то ми готові зупинитися сьогодні ж. Поки він не взяв на себе таких зобов'язань», - сказав глава Азербайджану.

Алієв також вимагає від прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна звільнити території Агдамського, Кельбеджарського, Лачинського районів. За словами Алієва, Вірменія не хоче припинення війни.

Раніше Вірменія звинуватила Азербайджан у використанні найманців. За словами прем’єр-міністра Вірменії, Азербайджан нібито «з величезними доходами від нафти у липні 2020 року зізнався, що не в змозі самостійно вирішувати проблеми безпеки, і звернувся за допомогою до тисяч найманців».

Як повідомлялося, Азербайджан проти участі інших держав у конфлікті в Нагірному Карабасі.

Також 31 жовтня Вірменія звинуватила Азербайджан в застосуванні фосфорних бомб, Баку це заперечує.

31 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян надіслав листа президентові РФ Володимиру Путіну, де попросив допомоги.

Росія погодилась надати Єревану допомогу, якщо бойові дії будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії

27 вересня Азербайджан заявив про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту у відповідь на «провокації Вірменії». У відповідь Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахської республіки з боку Азербайджану.

З початку конфлікту Єреван та Баку ввели військовий стан та розпочали мобілізацію.Сторони неодноразово робили спроби домовитися про «перемир'я», яке одразу порушувалося.

З ініціативою мирного врегулювання конфлікту виступив президент США Дональд Трамп.

27 жовтня Держсекретар США Майк Помпео закликав Азербайджан та Вірменію припинити бойові дії та повернутися до переговорів.