Карабах. Уроки для України
Азербайджан майже переміг. Вірмени втратили зв‘язок з Карабахом
Азербайджан взяв Шушу. Це не просто друге за величиною місто Карабаха - це ключ до всього Карабаху. Контроль над Шушою - це контроль над дорогою, яка з‘єднує Карабах з Вірменією.
Якщо вірмени не відвоюють місто, а в це поки важко повірити - війна програна. Питання тільки в тому, по якій лінії пройде кордон.
Висновок для нас: навіщо нам вибори на Донбасі 31 березня? Просто потрібно готуватися до війни, посилювати армію, будувати націю і не боятися чекати.
Хіба міг собі хтось уявити 2-3 роки тому, що Росія не втрутиться в цю війну? Це проста відповідь всім тим ідіотам, які хочуть пошвидше здатися