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    Думки вголос

    Карабах. Уроки для України

    • Вадим Денисенко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Карабах. Уроки для України

    Азербайджан майже переміг. Вірмени втратили зв‘язок з Карабахом

    Азербайджан взяв Шушу. Це не просто друге за величиною місто Карабаха - це ключ до всього Карабаху. Контроль над Шушою - це контроль над дорогою, яка з‘єднує Карабах з Вірменією.

    Якщо вірмени не відвоюють місто, а в це поки важко повірити - війна програна. Питання тільки в тому, по якій лінії пройде кордон.

    Висновок для нас: навіщо нам вибори на Донбасі 31 березня? Просто потрібно готуватися до війни, посилювати армію, будувати націю і не боятися чекати.

    Хіба міг собі хтось уявити 2-3 роки тому, що Росія не втрутиться в цю війну? Це проста відповідь всім тим ідіотам, які хочуть пошвидше здатися

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Росія вибори війна Азербайджан Вірменія Нагірний Карабах
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