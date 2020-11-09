Карабах. Уроки для України

Азербайджан майже переміг. Вірмени втратили зв‘язок з Карабахом

Азербайджан взяв Шушу. Це не просто друге за величиною місто Карабаха - це ключ до всього Карабаху. Контроль над Шушою - це контроль над дорогою, яка з‘єднує Карабах з Вірменією.

Якщо вірмени не відвоюють місто, а в це поки важко повірити - війна програна. Питання тільки в тому, по якій лінії пройде кордон.

Висновок для нас: навіщо нам вибори на Донбасі 31 березня? Просто потрібно готуватися до війни, посилювати армію, будувати націю і не боятися чекати.

Хіба міг собі хтось уявити 2-3 роки тому, що Росія не втрутиться в цю війну? Це проста відповідь всім тим ідіотам, які хочуть пошвидше здатися

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