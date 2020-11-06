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    Думки вголос

    Війна у Нагірному Карабасі: Азербайджан перерізав «дорогу життя» для Вірменії

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Війна у Нагірному Карабасі: Азербайджан перерізав «дорогу життя» для Вірменії

    Після перелому в боях за магістраль перевага Азербайджану продовжує зростати

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    Армения потерпела поражение в битве за центральный район Карабаха. Ночью 5 ноября подразделения азербайджанской пехоты перерезали ключевую магистраль Лачин-Шуши и добились стратегического успеха - выход на трассу разрывает армянскую оборону в Карабахе надвое. Теперь все снабжение армянского Карабаха завязано на единственную трассу Варденис-Мартакерт, которая с самого начала войны находится под обстрелом противника. Азербайджан продолжает наступление.

    Следует отметить, что несмотря на критическую обстановку, армянская армия продолжает сопротивление, сохраняет мотивацию, и, очевидно, ни с одного рубежа не собирается отступать без боя.

    АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ

    В ночь с 4 на 5 ноября подразделения азербайджанской пехоты прорвались через горный массив на трассу Лачин - Шуши. Азербайджанцы вышли на ближние подступы к Шуши, и находятся, по заявлениям армянских бойцов, не далее чем в 3-4 км от города, а скорее всего - еще ближе, на одном из видео армяне ведут огонь из 82 мм минометов, у которых 3 км - предельная дальность.

    Азербайджанцы используют смелую тактику просачивания и находят разрывы в боевых порядках армян, причем целый ряд пехотных подразделений действует самостоятельно и в отрыве от главных сил. Это показывает высокий уровень мотивации войск. Вместе с тем, используя контроль за трассой, у армян возникают выгодные условия для контратак и засад. Вот только есть ли еще силы для таких контратак, когда трещит последняя линия оборона под Шушей?

    Армяне активно отрабатывают район прорыва из артиллерии и минометов. Артиллерию и танки в горный массив вслед за пехотой не затянешь, очевидно, у азербайджанцев работают минометы и гаубицы с большой дальности.

    Обстановка способствует обороне - направления наступления легко просчитываются, азербайджанцы в горах скованны в маневре. Подтянуть в горы бронетехнику и артиллерию они не могут. Дроны последние три дня применяются эпизодически и не оказывают системной поддержки войскам - новых видео нет, а армянская пехота открыто передвигается в окрестностях Шуши крупными группами. В этих условиях азербайджанская пехота вынуждена самостоятельно решать задачи в контактном бою, а в данных условиях это неизбежно приводит к значительным потерям и низкому темпу продвижения.

    Азербайджанская атака 4 ноября в районе Мартуни была отбита, азербайджанцы потеряли несколько единиц бронетехники.

    Активизировались бои на севере на хребте Муровдаг, который вплотную примыкает к трассе Варденис-Мардакерт.

    Очевидно, азербайджанское командование, которое не может развернуть все силы в горных районах, будет растягивать резервы армян нанося удары по другим доступным направлениям.

    Тем не менее, азербайджанцы продолжают прогрызать оборону в направлениях Шуши, Мартуни и Чартар. Причем очевиден охват Шуши с флангов. Азербайджанское наступление продолжается, но способность армян его остановить по-прежнему зависит от главного - борьбы за господство в воздухе.

    КУДА ДЕЛИСЬ БАЙРАКТАРЫ?

    С 3 ноября Министерство обороны Азербайджана резко сократило количество показов новых видео воздушных ударов. 5 ноября вообще ни одного видео - ни Байрактаров, ни дронов-камикадзе, ни Су-25, которые азербайджанцы начали активно применять. Армянские подразделения не скрываясь выбивают азербайджанцев с трассы, явно не опасаясь воздушных ударов.

    Очевидно, играет роль комплекс факторов.

    Во-первых, над Карабахом в районе Шуши, именно в это время, судя по видео, низкая облачность, местами дождь. То есть дроны должны снижаться ниже облачности, и таким образом, их можно будет обнаружить и поразить из различных видов оружия. Эффективность применения оптико-локационной станции Байрактара будет низкой, а слышно и видно будет дроны будет отлично.

    Во-вторых, это означает, что средства ПВО Армении все-таки сохраняет боеспособность . Иначе вместо Байрактаров Азербайджан мог бы применять на ключевом направлении пилотируемые штурмовики Су-25, оптимизированные для действий с малых высот, оснащенные управляемыми бомбами. Но штурмовики в таких условиях также не направляют, предоставляя пехоте разбираться самостоятельно. Значит, все-таки есть высокий риск быть сбитым.

    Не удобная для дронов погода будет в ближайшие три дня, хотя в облаках появятся прояснения, но 9 и 10 ноября облака исчезнут вообще и прогноз обещает солнечный день. Если армяне сумели использовать это время для укрепления ПВО - читай, для подвоза к Степанакерту Бук-М1-2 и Тор-2МКМ - тогда Байрактарам не удастся отстреляться, и станет очевидно, сможет ли ПВО остановить дроны и штурмовики. Если нет - то Байрактары быстро вынесут оборону с открытых высот над Шушей. Шуша под ударом, и ее падение - дело ближайшего времени, город уже фактически стал ареной боев. А дальше, совсем близко - столица Карабаха Степанакерт.

    МИНОБОРОНЫ АРМЕНИИ ПОКАЗАЛО РЕАЛЬНУЮ ОБСТАНОВКУ НА ФРОНТЕ

    Минобороны Армении начало объективно информировать о глубине продвижения азербайджанских войск. Эта наша карта впервые сделана почти полностью на основании видео армянских военных, которые 5 ноября беспрецедентно открыто показали реальную обстановку в район Лачин-Шуша. Всего две недели назад, напомню, Минобороны Армении называло нашу карту на основе видео не объективной, а теперь пришло новое осмысление ситуации. Как видно, демонстрация правды не привела к панике в Армении. Страна и сражающаяся армия полностью осознают критическое положение в Карабахе. Несмотря на очевидное уже для всех поражение, армяне проявляют боевой дух, и на фронт продолжают поступать резервы. Поучительный урок. При этом по примеру Азербайджана с 29 октября Армения прекратила публиковать поименные ежедневные списки потерь. И это еще один поучительный урок. Потери в людях с обеих сторон остаются значительными.

    Битва за Карабах продолжается, никто не хочет отступать, признаков морального надлома ни у одной из сторон нет, обе армии сохраняют боеспособность, однако после перелома в боях за магистраль преимущество Азербайджана продолжает возрастать.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Азербайджан Вірменія Нагорний Карабах
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