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    Дим у Києві: столична влада назвала причину

    У Києві показники радіаційного фону та повітря - у нормі - Дим у Києві: столична влада назвала причину
    У Києві показники радіаційного фону та повітря - у нормі
    фото з відкритих джерел

    У Чорнобильській зоні почалася наймасштабніша за рік пожежа

    Державне агентство управління зоною відчуження інформує, що радіаційний фон перебуває у межах контрольних рівнів. Можливе переміщення задимлення у бік Вишгорода та Києва, як від пожеж у зоні відчуження, так і від пожеж біля Іванкова та села Страхолісся за межами зони відчуження.

    «Гасіння ускладнене вітром, обмеженими технічними ресурсами через наслідки окупації – викрадення та знищення великої кількості техніки та пального, а також загроза вибухів мін», – йдеться у повідомленні.

    Станом на 17:00 якість повітря на правому та лівому берегах столиці перебуває у межах норми. Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не виявлено.

    Міська влада закликає киян у разі задимлення закривати вікна та по можливості не перебувати на відкритому повітрі. Крім того, за наявності слід увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря.

    За порадами фахівців, у разі задимлення необхідно проводити вологе прибирання. Корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря; збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Якщо у вас з'явилася задишка та кашель, необхідно звернутися до лікаря.

    Раніше ми повідомляли, що у Чорнобильській зоні почалася наймасштабніша за рік пожежа.

    Нагадаємо, що в березні за два тижні в Чорнобильській зоні було зафіксовано більше 30 пожеж.

    Тоді Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) заявило, що в Києві та двох українських атомних електростанціях зафіксовано збільшення концентрації цезію. Проте таке збільшення концентрації цезію не викликало серйозного занепокоєння з точки зону радіаційного фону.

    Теги: пожежа ЧАЕС Чорнобильська зона повітря
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    Дим у Києві: столична влада назвала причину