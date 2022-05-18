Дим у Києві: столична влада назвала причину

У Києві показники радіаційного фону та повітря - у нормі

У Чорнобильській зоні почалася наймасштабніша за рік пожежа

Державне агентство управління зоною відчуження інформує, що радіаційний фон перебуває у межах контрольних рівнів. Можливе переміщення задимлення у бік Вишгорода та Києва, як від пожеж у зоні відчуження, так і від пожеж біля Іванкова та села Страхолісся за межами зони відчуження.

«Гасіння ускладнене вітром, обмеженими технічними ресурсами через наслідки окупації – викрадення та знищення великої кількості техніки та пального, а також загроза вибухів мін», – йдеться у повідомленні.

Станом на 17:00 якість повітря на правому та лівому берегах столиці перебуває у межах норми. Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не виявлено.

Міська влада закликає киян у разі задимлення закривати вікна та по можливості не перебувати на відкритому повітрі. Крім того, за наявності слід увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря.

За порадами фахівців, у разі задимлення необхідно проводити вологе прибирання. Корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря; збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Якщо у вас з'явилася задишка та кашель, необхідно звернутися до лікаря.

Раніше ми повідомляли, що у Чорнобильській зоні почалася наймасштабніша за рік пожежа.

Нагадаємо, що в березні за два тижні в Чорнобильській зоні було зафіксовано більше 30 пожеж.

Тоді Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) заявило, що в Києві та двох українських атомних електростанціях зафіксовано збільшення концентрації цезію. Проте таке збільшення концентрації цезію не викликало серйозного занепокоєння з точки зону радіаційного фону.