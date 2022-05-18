Заступник директора ЧАЕС затриманий за дезертирство

Слідчі перевіряють посадовця ЧАЕС на можливу співпрацю з окупантами

Державне бюро розслідувань перевіряє підозрюваного у дезертирстві посадовця ЧАЕС, який сприяв окупантам у захопленні атомної електростанції. Про це повідомили в пресслужбі бюро.

«Так, у березні 2022 року працівники ДБР спільно із СБУ затримали заступника генерального директора Чорнобильської атомної електростанції, який самовільно залишив місце служби в умовах воєнного стану та переховувався на території Закарпатської області. Йому вже повідомлено про підозру в дезертирстві (ч. 5 ст. 407 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – розповіли в ДБР.

Під час слідства працівники бюро перевіряють можливу причетність затриманого до проведення підривної діяльності проти України.

«Зокрема вони мають встановити, чи сприяв він військовим Росії у захопленні ЧАЕС наприкінці лютого. Працівники ДБР у взаємодії з працівниками СБУ провели обшуки в адміністративних приміщеннях ЧАЕС. Низка обшуків проведена і за місцем проживання фігуранта. Під час слідчих дій вилучено документи та цифрові носії інформації. Також, слідчі провели допити свідків, заплановано проведення судової психологічної експертизи та допити посадових осіб ЧАЕС», – зазначили в бюро.

Після проведених слідчих дій вирішуватимуть питання щодо оголошення посадовцю про підозру у державній зраді.

Між іншим, на ЧАЕС назвали фейком заяву про знайдену в Бучі радіоактивну колбу.